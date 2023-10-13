Перші одинадцять зерновозів-самоскидів Schmitz Cargobull у складі магістральних тягачів MAN із найбільшої за роки війни замовленої партії вантажної техніки цивільного призначення отримав український агрохолдинг.

Всього одеська компанія «Технофорум» поставить відомій агрофірмі 75 автопоїздів у складі нових тягачів MAN TGX 18.440 4x2 та напівпричепів для перевезення зерна Schmitz Cargobull S.KI 24. Уся техніка виготовлена згаданими виробниками кольорі RAL 5010 Gentian Blue.

Читайте також Обстріли українського зерна: на україно-румунській поромній переправі згоріло багато вантажівок

Гальма в авто - безпека водія, пасажирів та оточуючих. Асортимент Bosch, одного з провідних світових виробників гальмівних систем, включає більш ніж 10 тисяч виробів, кожний з яких відповідає найсуворішим стандартам якості. Рекламна інформація

Завдяки кольористиці Gentian Blue такі автопоїзди будуть вгадуватися здалеку. Фото: Schmitz Cargobull

Основні характеристики зерновозів-самоскидів:

двигуни Євро-5 з потужністю 440 к.с.;

датчики тиску в шинах, тиск у шинах напівпричепа передається на дисплей тягача;

система EBA 2 з екстреним гальмуванням з системою курсової стабільності на самоскиді;

простора кабіна водія GM, обладнана холодильником та спальним місцем;

клімат-контроль та аудіосистема MAN;

самоскид-зерновоз Schmitz з алюмінієвим кузовом об’ємом 54 м³ та власною масою 6.670 кг;

тара автопотяга 13.800 кг.

За кілька днів ці автопоїзди-зерновози пройдуть реєстрацію у регіональному Сервісному центрі МВС і стануть під завантаження хлібом для подальших маршрутів новими "зерновими коридорами". Фото: Schmitz Cargobull

І хоча постачальник не називає замовника, можна зробити висновок, що мова йде про великі обсяги перевалки зерна з України на термінали в портах півдня Європи та країн Балтії, про що вже є домовленість українського уряду з європейськими державами.

Читайте також Українські перевізники зерна отримали суттєве пом’якшення правил

Таким чином, прагнення Москви витіснити Київ зі світового зернового ринку зводяться нанівець: Україна була і лишається гарантом продовольчої безпеки та визнаним постачальником агропродукції.