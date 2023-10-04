Мінагрополітики заявив, що протягом двох днів ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль перенесуть з українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеда.

Таке рокірування має прискорити переміщення українських аграрних вантажів, що транзитом прямують через Польщу, оскільки спрощуються процедурні питання на кордоні України з Євросоюзом.

До такої думки дійшли у вівторок під час вранішньої оналйн-зустрічі три очільники агарних відомств – Микола Сольський від України, Роберт Телус від Польщі та Кястутіс Навіцкас від Литви.

Пропозиція про перенесення ветеринарного, санітарного та фітосанітарного контролю з українсько-польського кордону до литовського порту внесла Україна. Польський та литовський колеги Роберт Телус і Кястутіс Навіцкас визнали це рішення конструктивним і від імені урядів своїх країн погодилися на це.

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Усі сторони вже почали відпрацьовувати механізм тристоронньої домовленості. Очевидна вигода від цього буде як Україні, так і Польщі з Литвою.

Пропозицію про служб ветсанфітоконтролю до литовського порту внесла Україна. Фото: Мінагрополітики України

"На жаль, рішенням від 15 вересня цього року Єврокомісія почала псувати транспортні коридори, а вони дуже важливі для всіх п'яти наших прифронтових країн. З завтрашнього дня перевірки транспортів з України зможуть проходити в литовських портах. Транзит, звичайно, відбуватиметься в системі SENT, тобто, як і раніше, під суворим наглядом", – заявив міністр сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Роберт Телус.

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"Це важливий крок вперед і велика допомога для України, яка особливо потребує ефективних коридорів солідарності для безпечного експорту зерна до третіх країн за допомогою інфраструктури морських портів ЄС. Клайпедський порт готовий взяти на себе частину транзитного потоку, тому я радий, що транскордонна співпраця, спрямована на спрощення процедур перетину кордону, буде успішною та корисною для України, яка найбільше потребує допомоги", – прокоментував міністр сільського господарства Литовської Республіки Кястутіс Навіцкас.

Нагадаємо, традиційний експортний маршрут українського зерна через Чорне море був заблокований через розв'язану війну Росії проти України. Щоб захистити фермерів у транзитних країнах, зокрема в Польщі, Угорщині, Болгарії та Румунії, ЄС ввів обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції наземним транспортом. Коли термін заборони Єврокомісії закінчився, то Польща, Угорщина і Словаччина продовжили заборону самостійно, що викликало напругу у відносинах з Києвом.