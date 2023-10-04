Минагрополитики заявил, что в течение двух дней ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль перенесут с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеда.

Такая рокировка должна ускорить перемещение украинских аграрных грузов, следующих транзитом через Польшу, поскольку упрощаются процедурные вопросы на границе Украины с Евросоюзом.

До такого мнения дошли во вторник во время утренней встречи три главы агарных ведомств – Николай Сольский от Украины, Роберт Телус от Польши и Кястутис Навицкас от Литвы.

Предложение о переносе ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля с украинско-польской границы в литовский порт внесла Украина. Польский и литовский коллеги Роберт Телус и Кястутис Навицкас признали это решение конструктивным и от имени правительств своих стран согласились на это.

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Все стороны уже начали отрабатывать механизм трехсторонней договоренности. Очевидная выгода от этого будет как для Украины, так и для Польши с Литвой.

Предложение о службах ветсанфитоконтроля в литовский порт внесла Украина. Фото: Минагрополитики Украины

"К сожалению, решением от 15 сентября этого года Еврокомиссия начала портить транспортные коридоры, а они очень важны для всех пяти наших прифронтовых стран. С завтрашнего дня проверки транспортов из Украины смогут проходить в литовских портах. Транзит, конечно, будет происходить в системе SENT, то есть по-прежнему под строгим наблюдением", – заявил министр сельского хозяйства и развития села Республики Польша Роберт Телус.

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"Это важный шаг вперед и большая помощь для Украины, которая особенно нуждается в эффективных коридорах солидарности для безопасного экспорта зерна в третьи страны с помощью инфраструктуры морских портов ЕС. Клайпедский порт готов взять на себя часть транзитного потока, поэтому я рад, что трансграничное сотрудничество направлено на упрощение процедур пересечения границы, будет успешной и полезной для Украины, которая больше всего нуждается в помощи", – прокомментировал министр сельского хозяйства Литовской Республики Кястутис Навицкас.

Напомним, традиционный экспортный маршрут украинского зерна через Черное море был заблокирован из-за развязавшейся войны России против Украины. Чтобы защитить фермеров в транзитных странах, в частности, в Польше, Венгрии, Болгарии и Румынии, ЕС ввел ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции наземным транспортом. Когда срок запрета Еврокомиссии истек, Польша, Венгрия и Словакия продлили запрет самостоятельно, что вызвало напряжение в отношениях с Киевом.