16 жовтня пекарі відзначають Всесвітній день хліба. До цього свята причетні й вітчизняні виробники спецтехніки.

Сучасні хлібні фургони в Україні виготовляє кілька підприємств, які спеціалізуються на виготовленні надбудов до комерційної техніки. І хоча у воєнний час замовлень на такий спецтранспорт небагато, все ж потреба в нових хлібовозках є.

Хлібовозки Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI з кузовними надбудовами від українського виробника, компанії ТОВ "СП Анатоль"

Від звичайного продуктового фургона хлібовозки відрізняються кількома нюансами у конструкції. У них кілька окремих відсіків з направляючими для лотків з хлібобулочними виробами. В кожному відділенні можна перевозити певний вид виробів. Відповідно, кожен відсік має індивідуальні дверцята з ущільнювачами, які відчиняються збоку. Це здорожчає конструкцію у порівнянні зі звичайним промтоварним фургоном.

Обшивка кузова хлібного фургона – з сандвіч-панелей, всередині якого є утеплювач. На підлогу стелять вологостійку фанеру або наливають зі спеціальної пластичної маси, яка легко чиститься. Краї фургона та дверцят окантовують алюмінієвим куточком. Це збільшує довговічність конструкції, яку постійно треба відчиняти та зачиняти. Всередині монтують світлодіодне освітлення.

Така конструкція фургона дозволяє зберігати хлібобулочні вироби гарячими та свіжими. Для ефективної циркуляції повітря в кузові передбачені вентиляційні отвори чи клапани, які не пропускають вологу з вулиці. Більшість хлібних фургонів розраховані на 96, 128, 144, 180, 200 лотків з хлібобулочними виробами, відстань між лотками може відрізнятися в залежності від транспортного засобу та кузова.

Автобан Трейлерз

Проведений Авто24 моніторинг показав, що востаннє автомобілі для перевезення хліба закуповувались у компанії "Автобан Трейлерз Україна", чиї виробничі потужності розміщені у Хмельницькому.

Читайте також Україна нарощує парк зерновозів задля продовження експорту збіжжя

На хлібозавод у Звягель хмельничани відправили відразу дві хлібовозки на шасі Renault Master, хоча базою для надбудови може бути автомобіль іншої марки.

Звягільські хлібовозки від "Автобан Трейлерз Україна". Фото: виробника

Кузовну коробку вітчизняний виробник збудував по безкаркасній конструкції усіх чотирьох бортів, стелі й підлоги на надрамнику. Тут використано безшовну технологію сендвіч-панелей, виробництво яких завод освоїв за німецькою методикою.

Такий кузов значно легший за традиційний, тому корисне навантаження відносно металокаркасних аналогів зростає майже наполовину (25-50%). Втім, місткість хлібовозки залежить від специфікації замовлення. З-поміж основних чинників, що впливають на корисне навантаження, може бути кількість бокових дверей і секцій кузова зі стелажами, а також спосіб перевезення хліба – в класичних лотках чи коробках.

Як вибрати якісний фільтр для авто? Купувати лише в перевірених виробників. Всесвітньо відомий бренд Bosch забезпечує 12 місяців гарантії на свою продукцію. Рекламна інформація

Reform

А ось компанія Reform з Київщини, яка у хлібній тематиці більше знана зерновозами та іншою спецтехнікою, свої хлібовозки будує на шасі Citroёn Jumper, Mercedes-Benz Sprinter.

Тут також роблять чотиридверний кузов на стільки ж відсіків, хоча може бути й більш місткий п’ятидверний фургон на видовженій платформі. У першій кузовній версії можна розмістити 96 лотків, а у другій – 120.

Основними замовниками автомобілів для перевезення хліба в торговельну мережу є хлібозаводи, хоча до війни виробники хліба почали вдаватися до аутсорсингу, замовляючи доставку хліба транспортно-логістичним компаніям, які мали відповідний рухомий склад такої техніки.

Хлібовозки Mercedes-Benz Sprinter компанії "Київхліб" доставляють свіжий хліб і хлібобулочні вироби не тільки по Києву, але й по області. Фото "Київхліб"

Polycar

Та чи найбільші за місткістю лотків та об’єму кузова будує хлібовозки в Україні компанія Polycar.

Тут також сендвіч-панелі кузова з вентиляційними декоративними решітками, за рахунок чого повітря без примусу циркулює всередині. Втім, якщо у замовника виникає потреба у примусовій і вентиляції кузова, то це без проблем виконується – така опція передбачена конструкцією.

Читайте також Причепи-зерновози мають подешевшати

Завод не обмежився класикою на 96 та 128 лотків і для доставляння хліба у великі торгові центри та віддалену мережу інших міст почав використовувати для виробництва хлібовозок середньотоннажні шасі. В таких версіях кількість відсіків зі стелажами зростає з традиційних чотирьох до шести.

Звісно, це позначається на обсягах перевезень хлібобулочної продукції. Середньотоннажні хлібовозки Polycar в залежності від розміру сендвіч-панельної "коробки" мають додаткові три версії кузова – на 144, 180 та 200 лотків. Тут також безкаркасна конструкція з одностулковими дверима, хоча при потребі виробник може ставити двостулкові дверцята. В обох випадках двері мають ущільнювач та фурнітуру з нержавіючої сталі.

"Полікар" може виготовляти й простенькі хлібовозки, в яких кузов обшитий звичайними металевими листами з полімерним покриттям. Це так званий економваріант. Покриття підлоги тут не з вологостійкої бакелітової фанери, як у покращених версіях, а з металевого листа. В стандартному виконанні кузова підлога встеляється алюмінієвими листами. У будь-якому разі двері йдуть з добротними ущільнювачами.

Щодо шасі, то це може бути як легка комерційна колісна база LCV, так і автомобіль середньої розмірної групи будь-якого виробника. В основному замовники схиляються до європейських чи японських марок – економічні, витривалі, маневрові у міському потоці.

Скажімо, для міського розвезення хліба по великих торгових центрах доволі цікаве шасі Isuzu NPR75L з дизельним двигуном на 155 к.с. Хлібовозки на цій японській колісній базі та її європейських аналогах такої ж розмірної групи зручні як для маневрування в щільному міському потоці з частим паркуванням біля магазинів, так і для маршрутів з довгим плечем перевезення хліба у сільські райони.

Авто-Регіон

Вибір може бути будь-який, все залежить від обсягів перевезень, логістики й, звісно, від фінансових можливостей перевізника. Скажімо, на ринку України доволі цікаве рішення пропонує "Авто-Регіон": хлібний фургон на базі Hyundai HD35 (136 к.с.) має довгий кузов (4,5 м).

Хлібний фургон Hyundai HD35 легкий, маневровий, економічний. Фото: Авто-Регіон

Автомобіль має вантажність 4 360 кг. Кузов на п’ять відсіків чудово підходить для міського доставлення. За одну ходку такий спецтранспорт спроможний перевозити 120 лотків хліба, що вписується як в потреби хлібозаводів, так і транспортних компаній, що спеціалізуються на перевезенні такої продукції.