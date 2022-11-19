Дни первых снегопадов традиционно "отмечаются" большим количеством столкновений на автодорогах. Но этих проблем легко избежать.

То, что первый снегопад приносит взрывной рост легких столкновений, объясняется резким изменением дорожных условий. Но, с другой стороны, автомобильная история знает другие примеры. 3 сентября 1967 года Швеция за одну ночь перешла с левостороннего на правостороннее движение транспорта. При этом обошлось без ДТП с тяжелыми последствиями.

Навыки зимней езды водители вспоминают быстро, главное – обратиться к этому опыту до начала снегопада и гололеда, а не после

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Также без смертельных аварий произошел переход на движение другой стороной улицы в Исландии (1968 г.) и на Окинаве (1974 г.). Неужели украинцы не могли бы без сотен аварий встретить первый снег?

Могли бы, если бы не совершали типичных ошибок:

Не перестроился на зимний стиль езды . Для водителя зима тем и отличается от лета, что нужно изменить характер управления машиной. Нужно снизить среднюю скорость движения, отказаться от интенсивных разгонов и замедлений, не совершать резких поворотов и даже резких движений рулем. И всю обстановку вокруг себя зимой следует прогнозировать заранее, чтобы так же заранее планировать свои действия: тогда торможение можно будет делать плавным и продолжительным, а повороты руля – медленными и на небольшой угол.

Не переобул машину в зимние шины. Часто так получается, что отложенное на последний момент переобувание приходится именно на день жестянщика. И тогда по дороге на шиномонтаж летней резине не хватает цепкости и на первом же перекрестке машина останавливается в чьем-то бампере.

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Не очистил окна от снега и льда. Плохой обзор через боковые стекла, покрытые снегом или льдом, вызывает случайные столкновения, в том числе тяжелые, на перекрестках – водитель может не увидеть другую машину. Жидкость в бачке омывателя должна быть заранее заменена зимней незамерзайкой.

На загородных трассах первые зимние опасности намного суровее: из-за высокой скорости потеря контроля завершается масштабной аварией.

Не прогрел салон. Даже когда на окнах нет ни снега, ни льда, есть другой риск потерять обзорность. Если в салоне еще не тепло, после начала поездки на холодных стеклах будет осаждаться влага от дыхания пассажиров. В результате все окна, кроме лобового, могут вдруг запотеть, и водитель не сможет оценивать ситуацию вокруг машины, в том числе по бокам и сзади.

Не учел особенности маршрута. Вполне приемлемое состояние дорожного покрытия во время первого снега и морозов подчас притупляет бдительность водителя. Между тем даже в пределах одного города могут встречаться участки улиц с гололедицей. В первую очередь, это места, где машины и автобусы часто тормозят, где улицы имеют уклон, где асфальт дополнительно охлаждается: то есть перекрестки, автобусные остановки, мосты и путепроводы.

Техническое состояние

В качестве прямой причины первых зимних ДТП технические факторы называют нечасто. Хотя на самом деле есть несколько "мелких" неисправностей, проявляющихся в первую очередь в зимних условиях. К примеру, зимой важно, чтобы тормоза срабатывали синхронно на всех колесах – иначе на скользкой дороге машину может развернуть даже при плавном подтормаживании.

В первые зимние дни в городе нужна двойная аккуратность: за себя и за соседа по потоку, который может допустить опасную для вас ошибку

Так же недопустимо, чтобы из-за нарушенной геометрии кузова или неправильных углов установки колес машина по дороге "шла боком" - это прямая провокация неожиданного заноса на скользкой поверхности.

Рекомендация Авто 24

Вероятность получить легкий удар от коллеги по транспортному потоку в первые день-два снегопада объективно очень велика. И от участия в ДТП здесь не застрахован даже очень осторожный водитель, ведь это может произойти из-за ошибки его другого коллеги. Поэтому тем, кому очень дорога целостность его автомобиля, можно посоветовать в эти дни не пользоваться собственной машиной – пока все привыкнут к зимним условиям и обстановка на дороге стабилизируется.

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