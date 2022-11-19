Дні перших снігопадів традиційно “вшановуються” великою кількістю зіткнень на автошляхах. Але цих неприємностей можна уникнути, якщо знати кілька "секретів".

Те, що перший снігопад приносить вибухове збільшення легких зіткнень автомобілів, легко пояснюється різкою зміною дорожніх умов. Але з іншого боку, автомобільна історія знає інші приклади. 3 вересня 1967 року Швеція за одну ніч перейшла з лівостороннього на правосторонній рух транспорту. При цьому обійшлося без жодного ДТП з важкими наслідками.

Навички зимової їзди водії пригадують швидко, головне – звернутися до цього досвіду до початку снігопаду та ожеледі, а не після.

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Так само без смертельних аварій відбувся перехід на рух іншою стороною вулиці в Ісландії (1968 р.) та на Окінаві (1974 р.). То невже україніці не могли б без сотень аварій зустріти перший сніг?

Могли б, якби не робили типових помилок:

Не перебудувався на зимовий стиль їзди . Для водія зима тим і відрізняється від літа, що треба принципово поміняти характер керування машиною. Треба знизити середню швидкість руху, відмовитись від інтенсивних розгонів та уповільнень, не здійснювати різких поворотів на навіть різких рухів кермом. І усю обстановку навколо себе взимку слід прогнозувати наперед, щоб так само наперед планувати свої дії: тоді гальмування можна буде робити плавним і тривалим, а повороти керма – повільними й на невеликий кут.

Не перевзув машину в зимові шини. Часто так виходить, що відкладене на останній момент перевзування припадає саме на день бляхаря. І тоді по дорозі на шиномонтаж літній гумі бракує чіпкості й на найпершому ж перехресті машина зупиняється у чиємусь бампері.

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Не очистив вікна від снігу та льоду. Поганий огляд через бокове скло, вкрите снігом та шаром криги, спричиняє випадкові зіткнення, у тому числі важкі, на перехрестях – водій може не побачити іншу машину. Рідина в бачку омивача повинна бути заздалегідь замінена на зимову.

На заміських трасах перші зимові небезпеки набагато суворіші: через високу швидкість втрата контролю завершується масштабною аварією.

Не прогрів салон. Навіть коли на вікнах немає ані снігу, ані льоду, є інший ризик втратити оглядовість. Якщо в салоні ще не тепло, після початку поїздки на холодному склі буде осідати волога від дихання пасажирів. Від цього усі вікна, крім лобового, можуть раптом запотіти, і водій не зможе оцінювати ситуацію навколо машини, в тому числі з боків і позаду.

Не зважив на особливості маршруту. Цілком прийнятний стан дорожнього покриття під час першого снігу і морозів часом притуплює пильність водія. Між тим навіть у межах одного міста трапляються ділянки вулиць з ожеледицею. В першу чергу це місця, де машини та автобуси часто гальмують, де вулиці мають ухил, де асфальт додатково охолоджується – перехрестя, автобусні зупинки, мости та шляхопроводи.

Технічний стан

Як пряму причину перших зимових ДТП технічні чинники називають нечасто. Хоча насправді є кілька “дрібних” несправностей, які проявляються в першу чергу у зимових умовах. Наприклад, взимку важливо, що гальма спрацьовували синхронно на усіх колесах – інакше на слизькій дорозі машину може розвернути навіть при плавному пригальмовуванні.

В перші зимові дні у місті потрібна подвійна уважність: за себе і за сусіда по потоку, який може припуститися небезпечної для вас помилки.

Так само неприпустимо, щоб через порушену геометрію кузова чи неправильні кути встановлення коліс машина дорогою “йшла боком” – це пряма провокація несподіваного заносу на слизькій поверхні.

Рекомендація Авто 24

Ймовірність отримати легкий удар від колеги по транспортному потоку у перші день-два снігопадів об’єктивно дуже велика. І від участі в ДТП тут не застрахований навіть дуже обережний водій, адже це може статися через помилку іншого водія. Тому тим, кому дуже дорога цілісність його автомобіля, можна порадити у ці дні не користуватися власною машиною – поки всі призвичаюються до зимових умов і обставини на дорозі стабілізуються.

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