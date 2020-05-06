В космосе и фильме автомобилей нет, но фанатов это не сдерживает.

Ежегодно 4 мая поклонники саги "𝗦𝘁𝗮𝗿 𝗪𝗮𝗿𝘀" устраиваются перед телевизором, просматривая любимые эпизоды.

Фанаты “Звездных войн” и автомобилей не раз стремились объединить эти вещи, и у них получались очень интересные проекты. Вспомним некоторые из них.

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𝗠𝗶𝗹𝗹𝗲𝗻𝗻𝗶𝘂𝗺 𝗙𝗮𝗹𝗰𝗼𝗻

Сокол Тысячелетия. Кузовные панели выполнили из алюминия, обработанного вручную. Лобовое стекло напоминает космолет, интерьер максимально соответствует оригиналу.

𝗡𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻 𝗥𝗼𝗴𝘂𝗲 𝗫-𝗪𝗶𝗻𝗴

Стилизованный под звездный истребитель флота повстанцев. Есть пушки, пусковые установки протонных торпед, и дроид BB-8 на крыше!

𝗡𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻 𝗥𝗼𝗴𝘂𝗲: 𝗢𝗻𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗿 𝗪𝗮𝗿𝘀 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻

Лимитированная версия составила 5400 экземпляров: 5000 для рынка США и 400 – для фанатов из Канады. Отличия от обычного 𝗥𝗼𝗴𝘂𝗲: элементы из черного глянца (декоративные накладки, дверные ручки, рейлинги), наклейки Галактической империи на задних стойках, логотип на передних дверях.

𝗙𝗶𝗮𝘁 𝟱𝟬𝟬𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗺𝘁𝗿𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿

Версия выпущена в единственном экземпляре. Электрический 𝗙𝗶𝗮𝘁 𝟱𝟬𝟬𝗲 в образе имперского штурмовика сделали перед эпизодом “Звездные войны: Пробуждение силы”.

Nissan GT-R X-Wing Fighter

Один из 3-д дизайнеров Ясид Оозир – поклонник "войн". Он не только переделал легендарный спорткар, но и посадил в него дрона.

Porsche 1917К Salzburg

Звездолет от Porsche, который может участвовать в гонках Ле-Ману 2050 года.

Напомним, что Nissan не покидает украинский рынок.