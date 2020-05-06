Японскую марку ждет масштабная "перезагрузка".

В течение ближайших трех лет будет проведена масштабная реструктуризация, в ходе которой производитель планирует закрыть 14 заводов по всему миру и сократить производство. Некоторые СМИ сообщили, что японский производитель собирается покинуть европейский рынок, но мы проверили это утверждение.

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Информагентство Reuters сообщает, что главным пунктом новой бизнес-стратегии Nissan на три года является укрепление позиций бренда на североамериканском рынке, за счет обновления модельной линейки и расширения дилерской сети. В то же время компания намерена снизить конкуренцию и увеличить сотрудничество с партнерами по альянсу – Renault и Mitsubishi.

Планы также предусматривают сокращение расходов на исследования и разработки в 2020 году, чтобы направить ресурсы на “приоритетные рынки и основные продукты”. Закрытие 14 производственных площадок по всему миру приведет к сокращению объема продукции с нынешних семи миллионов машин в год до 5,5.

На сегодняшний день Nissan представлен в Европе кроссоверами Qashqai, Juke, X-Trail, хэтчбеком Micra, спорткарами GT-R и 370Z, а также электромобилями Leaf и E-NV200. В течение прошлого года компания продала более 394 тысяч новых автомобилей, однако результат оказался почти на 20 процентов хуже, чем в 2018-ом. Впрочем, совсем уходить из Европы японский бренд не собирается.

"Nissan повышает конкурентоспособность своего бизнеса в Европе, укрепляя модельный ряд.

Подтверждением этого является новый Nissan Juke, продажи которого в Европе начались в ноябре прошлого года, пояснили "Авто24" в представительстве Nissan Motor Ukraine. – В настоящее время ведутся подготовительные работы на крупнейшем автомобильном заводе Европы в Сандерленде по запуску нового поколения Nissan Qashqai. – По-прежнему Nissan сохраняет лидерские позиции на рынке электромобилей в Европе и продолжает развитие данного направления".

Также стало известно о планах Nissan в Украине: "Nissan в Украине обновляет модельный ряд. Так, в ноябре прошлого года был представлен обновленный пикап Nissan Navara, а во второй половине 2020 начнутся продажи нового Nissan Juke ", – утверждают в Nissan Motor Ukraine.

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