На японську марку чекає масштабне "перезавантаження".

Протягом найближчих трьох років буде проведена масштабна реструктуризація, в ході якої виробник планує закрити 14 заводів по всьому світу та скоротити виробництво. Багато ЗМІ повідомили, що японський автовиробник навіть збирається покинути європейський ринок, однак ми перевірили цю інформацію.

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Інформагентство Reuters повідомляє, що головним пунктом нової бізнес-стратегії Nissan на три роки є зміцнення позицій бренду на північноамериканському ринку, за рахунок поновлення модельної лінійки і розширення дилерської мережі. Водночас компанія має намір знизити конкуренцію і збільшити співпрацю з партнерами альянсу – Renault і Mitsubishi.

Плани також передбачають скорочення витрат на дослідження і розробки в 2020 році, аби спрямувати ресурси на “пріоритетні ринки і основні продукти”. Закриття 14 виробничих майданчиків по всьому світу приведе до скорочення обсягу продукції з нинішніх семи мільйонів машин на рік до 5,5.

На сьогоднішній день Nissan представлений у Європі кроссоверами Qashqai, Juke, X-Trail, хетчбеком Micra, спорткарами GT-R і 370Z, а також електромобілями Leaf і E-NV200. Протягом минулого року компанія продала більше 394 тисячі нових автомобілів, однак результат виявився майже на 20 відсотків гіршим, ніж в 2018-му. Втім, зовсім йти з Європи японський бренд не збирається.

“Nissan підвищує конкурентоспроможність свого бізнесу в Європі, зміцнюючи модельний ряд.

Підтвердженням цього є новий Nissan Juke, продажі якого в Європі почалися в листопаді минулого року, пояснили “Авто24” у представництві Nissan Motor Ukraine. – В даний час ведуться підготовчі роботи на найбільшому автомобільному заводі Європи в Сандерленді із запуску нового покоління Nissan Qashqai. Як і раніше, Nissan зберігає лідерські позиції на ринку електромобілів в Європі і продовжує розвиток даного напрямку”.

Також стало відомо про плани Nissan в Україні: “Nissan в Україні оновлює модельний ряд. Так, в листопаді минулого року був представлений оновлений пікап Nissan Navara, а в другій половині 2020 року почнуться продажі нового Nissan Juke”.

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