Справа поки що непевна, однак звіти про можливе банкрутство гіганта прокатного сервісу Hertz з'явились не на пустому місці і можуть виявитись правдою.

За останньою інформацією, один зі світових лідерів автопрокату – компанія Hertz, зараз знаходиться на межі банкрутства, оскільки бізнес зазнав надзвичайних збитків, через коронавірус. Компанія вже звільнила близько 10 тисяч співробітників, а наступним кроком до зменшення витрат може стати розпродаж автопарку, частковий або й повний.

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Наразі “Герц” проводить перемовини з кредиторами про зменшення зобов’язань та просить про допомогу уряд США, аби уникнути необхідності подавати заяву про банкрутство, заявила генеральний директор Кетрін Марінелло в інтерв'ю Bloomberg минулого тижня.

Аналітики вважають, що можливий розпродаж автопарку Hertz спричинить обвал цін на вторинному ринку автомобілів. Наразі борг Hertz оцінюється у 17 мільярдів доларів, що включає 3,7 мільярда доларів корпоративних облігацій та позик, плюс 13,4 мільярда доларів у транспортних засобах.

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