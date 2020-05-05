Дело пока что неопределенное, однако отчеты о возможном банкротстве гиганта прокатного сервиса Hertz появились не на пустом месте и могут оказаться правдой.

По последней информации, один из мировых лидеров автопроката – компания Hertz, сейчас находится на грани банкротства, поскольку бизнес потерпел чрезвычайные убытки, из-за коронавируса. Компания уже уволила около 10 тысяч сотрудников, а следующим шагом к уменьшению затрат может стать распродажа автопарка, частичная или полная.

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Сейчас “Герц” ведет переговоры с кредиторами об уменьшении обязательств и просит о помощи правительство США, чтобы избежать необходимости подавать заявление о банкротстве, заявила генеральный директор Кэтрин Маринелло в интервью Bloomberg на прошлой неделе.

Аналитики считают, что возможна распродажа автопарка Hertz повлечет обвал цен на вторичном рынке автомобилей. Сейчас долг Hertz оценивается в 17 миллиардов долларов, что включает 3,7 миллиарда долларов корпоративных облигаций и займов, плюс 13,4 миллиарда долларов в транспортных средствах.

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