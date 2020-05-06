В космосі та фільмі автомобілів нема, але фанатів це не стримує.

Кожного року 4 травня шанувальники саги "𝗦𝘁𝗮𝗿 𝗪𝗮𝗿𝘀" влаштовуються перед телевізором, переглядаючи улюблені епізоди.

Фанати “Зоряних воєн” та автомобілів не раз прагнули об’єднати ці речі, і в них виходили дуже цікаві проекти. Згадаємо деякі з них.

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𝗠𝗶𝗹𝗹𝗲𝗻𝗻𝗶𝘂𝗺 𝗙𝗮𝗹𝗰𝗼𝗻

Сокіл Тисячоліття. Кузовні панелі виконали з алюмінію, обробленого вручну. Лобове скло нагадує космоліт, інтер'єр максимально відповідає оригіналу.

𝗡𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻 𝗥𝗼𝗴𝘂𝗲 𝗫-𝗪𝗶𝗻𝗴

Стилізований під зоряний винищувач флоту повстанців. Є гармати, пускові установки протонних торпед, і дроїд BB-8 на даху!

𝗡𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻 𝗥𝗼𝗴𝘂𝗲: 𝗢𝗻𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗿 𝗪𝗮𝗿𝘀 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻

Лімітована версія склала 5400 примірників: 5000 для ринку США і 400 - для фанатів з Канади. Відмінності від звичайного 𝗥𝗼𝗴𝘂𝗲: елементи з чорного глянцю (декоративні накладки, дверні ручки, рейлінги), наклейки Галактичної імперії на задніх стійках, логотип на передніх дверях.

𝗙𝗶𝗮𝘁 𝟱𝟬𝟬𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗺𝘁𝗿𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿

Версія випущена в єдиному екземплярі. Електричний 𝗙𝗶𝗮𝘁 𝟱𝟬𝟬𝗲 в образі імперського штурмовика зробили перед епізодом “Зоряні війни: Пробудження сили”.

Nissan GT-R X-Wing Fighter

Один з 3-Д дизайнерів Ясід Оозір – шанувальник “Воєн”. Він не лише переробив легендарний спорткар, але й посадив у нього дрона.

Porsche 1917К Salzburg

Зореліт від Porsche, який може брати участь у перегонах Ле-Ману 2050 року.

Нагадаємо, що Nissan не залишає український ринок.