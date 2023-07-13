Очищать украинские земли от взрывоопасных предметов пиротехническим подразделениям ГСЧС Украины помогают девять машин механизированного разминирования. Еще четыре единицы такой спецтехники готовятся к работе.

Только в Херсонской области на таких операциях привлекли три спецмашины, благодаря которым 62 гектара пахотного поля возвращены в обращение для дальнейшей землеработки. Тамошние саперы используют один из самых мощных комплексов в мире DOK-ING MV-10 хорватского производителя DOK-ING Ltd.

Ежедневно один такой комплекс может убрать до 4000 – 5000 кв. метров поля, но все зависит от сложности участка. Роботизированная "десятка" с дистанционным постом управления работает с передними или задними навесными рабочими инструментами.

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Среди основной рабочей атрибутики здесь считается фронтальная цепная навеска, под действием которой срабатывают противопехотные и противотанковые мины. В спросе также культиватор для рыхления и другие почвообрабатывающие орудия зачистки. Максимальная глубина обработки почвы достигает 60 см.

Многофункциональная механизированная машина разминирования DOK-ING MV-10 в операционном режиме. Видео: DOK-ING Ltd

DOK-ING MV-10 – достаточно крупная роботизированная спецтехника с безопасным для оператора дистанционным постом управления. Масса машины с рабочей атрибутикой достигает 21 тонны. Имея длину 7,28 м, ширину 2,97 м и высоту 2,13 м, она может в операционном режиме работать со скоростью 0,5 – 3 км/ч. Впрочем, ее транспортная скорость не намного больше – всего 7 км/ч, хотя в моторной нише там стоит дизельный Caterpillar C18 мощностью 766 л.с.

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Кроме машин разминирования компании DOK-ING из Хорватии в Украине на разминировании деоккупированных территорий работает также роботизированная техника британской компании Armtrack и швейцарской Global Clearance Solutions (GCS). Последняя должна поставить нашим подразделениям ГСЧС почти два десятка машин разминирования.

Пример работы многофункциональной механизированной машины разминирования DOK-ING MV-4. Видео: DOK-ING Ltd