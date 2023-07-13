Очищати українські землі від вибухонебезпечних предметів піротехнічним підрозділам ДСНС України допомагають дев’ять машин механізованого розмінування. Ще чотири одиниці такої спецтехніки готується до роботи.

Тільки у Херсонській області на таких операціях залучили три спецмашини, завдяки яким 62 гектари орного поля повернуто в обіг для подальшого землеобробітку. Тамтешні сапери використовують один з найпотужніших у світі комплексів DOK-ING MV-10 хорватського виробника DOK-ING Ltd.

Щодня один такий комплекс може прибрати до 4 000 – 5 000 кв. метрів поля, але все залежить від складності ділянки. Роботизована “десятка” з дистанційним постом управління працює з передніми чи задніми навісними робочими інструментами.

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З-поміж основної робочої атрибутики тут вважається фронтальна ланцюгова навіска, під дією якої спрацьовують протипіхотні та протитанкові міни. Попит також має культиватор для рихлення та інші ґрунтообробні знаряддя зачистки. Максимальна глибина обробки ґрунту сягає 60 см.

Багатофункціональна механізована машина розмінування DOK-ING MV-10 в операційному режимі. Відео: DOK-ING Ltd

DOK-ING MV-10 – доволі велика роботизована спецтехніка з безпечним для оператора дистанційним постом управління. Маса машини з робочою атрибутикою сягає 21 тони. Маючи довжину 7,28 м, ширину 2,97 м та висоту 2,13 м, вона спроможна в операційному режимі працювати зі швидкістю 0,5 – 3 км/год. Втім, її транспортна швидкість не набагато більша – всього 7 км/год, хоча в моторній ніші там стоїть дизельний Caterpillar C18 потужністю 766 к.с.

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Нагадаємо, окрім машин розмінування компанії DOK-ING з Хорватії в Україні на розмінуванні деокупованих територій працює також роботизована техніка британської компанії Armtrack та швейцарської Global Clearance Solutions (GCS). Остання має поставити нашим підрозділам ДСНС майже два десятки машин розмінування.

Приклад роботи багатофункціональної механізованої машини розмінування DOK-ING MV-4. Відео: DOK-ING Ltd