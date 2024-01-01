Дешевые автомобили в США покупают как "горячие пирожки"

Из-за того, что вскоре в США может не быть ни одного нового автомобиля, который стоил бы меньше 20 000 долларов - покупатели активно покупают такие машины. Как сообщает Motor1, отчеты автопроизводителей свидетельствуют о том, что продажи дешевых авто чрезвычайно выросли.

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Например, продажи Kia Forte выросли на 6,0%, Nissan Versa – на 64,2%, а Mitsubishi Mirage – на колоссальные 114,3%. Kia продала 101 093 модели Forte, Nissan - 29 302 единицы Versa, а Mitsubishi удалось реализовать 20 024 Mirage даже после объявления о прекращении производства субкомпактного автомобиля.

Что побуждает людей покупать маленькие дешевые авто? Mitsubishi говорит, что низкая стоимость Mirage стимулирует продажи модели. В то же время Nissan Versa недавно получил рестайлинг, который сделал его гораздо более привлекательным.

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Kia Forte всегда был относительно сильным игроком на рынке, но улучшение его продаж является доказательством того, что люди все еще хотят доступные четырехдверные машины. В США Mitsubishi Mirage стоит от 17 480 долларов за модель 2024 модельного года, обновленный Nissan Versa начинается с $18 330 за 2025 модельный год, а Kia Forte стоит от 21 145 долларов.