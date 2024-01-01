Дешеві автомобілі у США купують як "гарячі пиріжки"

Через те, що незабаром в США може не бути жодного нового автомобіля, який коштував би менше ніж 20 000 доларів, покупці активно купують такі автівки. Як повідомляє Motor1, звіти автовиробників свідчать про те, що продажі дешевих авто надзвичайно зросли.

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Наприклад, продажі Kia Forte зросли на 6,0%, Nissan Versa – на 64,2%, а Mitsubishi Mirage – на колосальні 114,3%. Kia продала 101 093 моделі Forte, Nissan – 29 302 одиниці Versa, а Mitsubishi вдалося реалізувати 20 024 Mirage навіть після оголошення про припинення виробництва субкомпактного автомобіля.

Що спонукає людей купувати маленькі дешеві авто? Mitsubishi каже, що низька вартість Mirage стимулює продажі моделі. Водночас Nissan Versa нещодавно отримав рестайлінг, який зробив його набагато привабливішим.

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Kia Forte завжди був відносно сильним гравцем на ринку, але покращення його продажів є доказом того, що люди все ще хочуть доступні чотиридверні автівки. В США Mitsubishi Mirage коштує від 17 480 доларів за модель 2024 модельного року, оновлений Nissan Versa починається з $18 330 за 2025 модельний рік, а Kia Forte коштує від 21 145 доларів.