Десятки китайских брендов электромобилей на грани краха

Аналитики прогнозируют, что 2026 год станет переломным, пишет Carscoops. Ожидается сокращение продаж новых авто в Китае примерно на 5% - самое большое падение с 2020 года. Причины очевидны: постепенное сворачивание государственной поддержки и избыточные производственные мощности.

По данным South China Morning Post, около 50 убыточных производителей электромобилей могут сократить деятельность или вообще исчезнуть с рынка. Особой интригой остается решение Пекина, которое объявят в январе: продолжат ли субсидию 20 000 юаней за утилизацию и замену авто на электрическое. Между тем действующая 10-процентная налоговая льгота заканчивается, а ее заменит сниженная 5-процентная ставка, которая будет действовать до 2028 года.

Ценовая война, которая подкосила прибыльность

Агрессивная конкуренция сделала электромобили более доступными для покупателей, но в то же время подорвала финансовую стабильность многих компаний. Добавьте сюда высокие затраты на разработки, постоянную потребность в выводе новых моделей - и становится понятно, почему лишь малая часть брендов вышла в плюс. Эксперты отмечают: следующий год станет решающим. Компании, которые не способны заинтересовать покупателя, прежде всего молодежь, могут просто не дожить до 2026-го.

Кто выживет?

Среди “сильных” остаются BYD, Seres и Li Auto - бренды, стабильно демонстрирующие прибыль. Ожидается, что они еще активнее будут выходить на зарубежные рынки. Исследование AlixPartners показывает: в ближайшие годы прибыльными будут лишь около 10% китайских брендов электрокаров.

Leapmotor получает поддержку - и большие амбиции

На фоне общей турбулентности есть и положительные примеры. Leapmotor, которую поддерживает Stellantis, получила новый финансовый импульс: государственная корпорация FAW приобрела 5% акций за 3,74 млрд юаней (более 530 млн долларов). Это первый случай инвестиций государственной группы в частного производителя электромобилей.

Компания планирует поставить 1 миллион авто в 2026 году, что может сделать ее третьей силой рынка после BYD и Geely. За первые 11 месяцев 2025 года Leapmotor уже поставила более 536 тысяч машин и заявляет о долгосрочной цели - выйти на 4 миллиона авто в год в течение десятилетия.

Итог

Китайский рынок электромобилей входит в фазу жесткого отбора. Государственная поддержка сокращается, конкуренция обостряется, инвесторы становятся осторожнее. Выживут те, кто сможет предложить реальную ценность, стабильный продукт и финансовую устойчивость. Остальные - рискуют остаться лишь частью истории стремительного, но мучительного развития электромобильной индустрии Китая.