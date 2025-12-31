Десятки китайських брендів електромобілів на межі краху

Аналітики прогнозують, що 2026 рік стане переломним, пише Carscoops. Очікується скорочення продажів нових авто в Китаї приблизно на 5% — найбільше падіння з 2020 року. Причини очевидні: поступове згортання державної підтримки та надлишкові виробничі потужності.

За даними South China Morning Post, близько 50 збиткових виробників електромобілів можуть скоротити діяльність або взагалі зникнути з ринку. Особливою інтригою залишається рішення Пекіна, яке оголосять у січні: чи продовжать субсидію 20 000 юанів за утилізацію та заміну авто на електричне. Тим часом чинна 10-відсоткова податкова пільга закінчується, а її замінить знижена 5-відсоткова ставка, що діятиме до 2028 року.

Цінова війна, яка підкосила прибутковість

Агресивна конкуренція зробила електромобілі доступнішими для покупців, але водночас підірвала фінансову стабільність багатьох компаній. Додайте сюди високі витрати на розробки, постійну потребу у виведенні нових моделей — і стає зрозуміло, чому лише мала частина брендів вийшла в плюс. Експерти зазначають: наступний рік стане вирішальним. Компанії, які не здатні зацікавити покупця, передусім молодь, можуть просто не дожити до 2026-го.

Хто виживе?

Серед “сильних” залишаються BYD, Seres та Li Auto — бренди, що стабільно демонструють прибуток. Очікується, що вони ще активніше виходитимуть на закордонні ринки. Дослідження AlixPartners показує: у найближчі роки прибутковими будуть лише близько 10% китайських брендів електрокарів.

Leapmotor отримує підтримку — і великі амбіції

На тлі загальної турбулентності є й позитивні приклади. Leapmotor, яку підтримує Stellantis, отримала новий фінансовий імпульс: державна корпорація FAW придбала 5% акцій за 3,74 млрд юанів (понад 530 млн доларів). Це перший випадок інвестицій державної групи у приватного виробника електромобілів.

Компанія планує поставити 1 мільйон авто у 2026 році, що може зробити її третьою силою ринку після BYD та Geely. За перші 11 місяців 2025 року Leapmotor вже поставила понад 536 тисяч машин і заявляє про довгострокову мету — вийти на 4 мільйони авто на рік протягом десятиліття.

Підсумок

Китайський ринок електромобілів входить у фазу жорсткого відбору. Державна підтримка скорочується, конкуренція загострюється, інвестори стають обережнішими. Виживуть ті, хто зможе запропонувати реальну цінність, стабільний продукт і фінансову стійкість. Решта — ризикують залишитися лише частиною історії стрімкого, але болісного розвитку електромобільної індустрії Китаю.