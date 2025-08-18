Дилер BMW хотел получить 1200 долларов за замену фильтров и масла

Как пишет Carscoops, официальный дилер выставил владельцу M3, подписанному в Reddit как Khalnayak, чек на 1200 долларов. Работы включали замену моторного масла, салонного фильтра, а также диагностику всех систем. Самой дорогой процедурой оказалась замена масла – за нее попросили $399,95.

Читайте также: BMW готовит конкурента для “Гелендвагена”: что о нем известно

Учитывая, что M3 требует всего 7,4 литра масла 0W-30, цена которого в США составляет около 150-200 долларов. Однако, это, пожалуй, наименее шокирующая часть счета. Дело в том, что дилер BMW также хотел получить 340 долларов за замену салонного воздушного фильтра.

Интересно то, что этот фильтр производится компанией Valeo, стоит 40 долларов и вообще ничем не отличается от того, что устанавливается в стандартной 3-й серии. Кроме того, доступ к нему нельзя назвать очень трудным, а значит мастера на сервисе хотели чрезвычайно большую надбавку за простую работу.

Также интересно: Завод двигателей BMW Group переходит на производство электроприводов

Не меньше вопросов вызывает “стандартная проверка” стоимостью 180 долларов, которая, фактически, является глубоким сканированием ЭБУ через порт OBDII, а также “проверка транспортного средства” стоимостью $279,95, которая, вероятно, является комплексным осмотром автомобиля и его важнейших частей. Владелец отметил в заметке, что он “...посмотрел ребятам в дилерском сервисном центре в глаза, выругался и впоследствии поехал в другой сервис ...”.