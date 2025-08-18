Укр
Дилер BMW хотел получить 1200 долларов за замену фильтров и масла

У некоторых моделей плановое техническое обслуживание действительно может быть очень дорогим, но, как рассказал владелец BMW M3 2021 года выпуска, иногда дилеры требуют слишком много за базовые услуги.
Как пишет Carscoops, официальный дилер выставил владельцу M3, подписанному в Reddit как Khalnayak, чек на 1200 долларов. Работы включали замену моторного масла, салонного фильтра, а также диагностику всех систем. Самой дорогой процедурой оказалась замена масла – за нее попросили $399,95.

Учитывая, что M3 требует всего 7,4 литра масла 0W-30, цена которого в США составляет около 150-200 долларов. Однако, это, пожалуй, наименее шокирующая часть счета. Дело в том, что дилер BMW также хотел получить 340 долларов за замену салонного воздушного фильтра.

Интересно то, что этот фильтр производится компанией Valeo, стоит 40 долларов и вообще ничем не отличается от того, что устанавливается в стандартной 3-й серии. Кроме того, доступ к нему нельзя назвать очень трудным, а значит мастера на сервисе хотели чрезвычайно большую надбавку за простую работу.

Не меньше вопросов вызывает “стандартная проверка” стоимостью 180 долларов, которая, фактически, является глубоким сканированием ЭБУ через порт OBDII, а также “проверка транспортного средства” стоимостью $279,95, которая, вероятно, является комплексным осмотром автомобиля и его важнейших частей. Владелец отметил в заметке, что он “...посмотрел ребятам в дилерском сервисном центре в глаза, выругался и впоследствии поехал в другой сервис ...”.

