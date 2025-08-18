Укр
Дилер BMW хотів отримати 1200 доларів за заміну фільтрів та оливи

У деяких моделей планове технічне обслуговування справді може бути дуже дорогим, але, як розповів власник BMW M3 2021 року випуску, подекуди дилери вимагають занадто багато за базові послуги.
Як пише Carscoops, офіційний дилер виставив власнику M3, що підписаний в Reddit як Khalnayak, чек на 1200 доларів. Роботи включали заміну моторної оливи, салонного фільтра, а також діагностику усіх систем. Найдорожчою процедурою виявилась заміна оливи – за неї попросили $399,95.

Враховуючи, що M3 потребує всього 7,4 літра оливи 0W-30, ціна якої в США становить близько 150-200 доларів. Однак, це, мабуть, найменш шокуюча частина рахунку. Річ у тім, що дилер BMW також хотів отримати 340 доларів за заміну салонного повітряного фільтра.

Цікаво те, що цей фільтр виробляється компанією Valeo, коштує 40 доларів й взагалі нічим не відрізняється від того, що встановлюється в стандартній 3-й серії. Крім того, доступ до нього не можна назвати дуже важким, а отже майстри на сервісі хотіли надзвичайно велику надбавку за просту роботу.

Не менше питань викликає “стандартна перевірка” вартістю 180 доларів, яка, фактично, є глибоким скануванням ЕБУ через порт OBDII, а також “перевірка транспортного засобу” вартістю $279,95, яка, ймовірно, є комплексним оглядом автомобіля та його найважливіших частин. Власник зазначив у дописі, що він “…подивився хлопцям в дилерському сервісному центрі в очі, вилаявся й згодом поїхав до іншого сервісу…”.

