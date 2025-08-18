Дилер BMW хотів отримати 1200 доларів за заміну фільтрів та оливи

Як пише Carscoops, офіційний дилер виставив власнику M3, що підписаний в Reddit як Khalnayak, чек на 1200 доларів. Роботи включали заміну моторної оливи, салонного фільтра, а також діагностику усіх систем. Найдорожчою процедурою виявилась заміна оливи – за неї попросили $399,95.

Читайте також: BMW готує конкурента для “Гелендвагена”: що про нього відомо

Враховуючи, що M3 потребує всього 7,4 літра оливи 0W-30, ціна якої в США становить близько 150-200 доларів. Однак, це, мабуть, найменш шокуюча частина рахунку. Річ у тім, що дилер BMW також хотів отримати 340 доларів за заміну салонного повітряного фільтра.

Цікаво те, що цей фільтр виробляється компанією Valeo, коштує 40 доларів й взагалі нічим не відрізняється від того, що встановлюється в стандартній 3-й серії. Крім того, доступ до нього не можна назвати дуже важким, а отже майстри на сервісі хотіли надзвичайно велику надбавку за просту роботу.

Також цікаво: Завод двигунів BMW Group переходить на виробництво електроприводів

Не менше питань викликає “стандартна перевірка” вартістю 180 доларів, яка, фактично, є глибоким скануванням ЕБУ через порт OBDII, а також “перевірка транспортного засобу” вартістю $279,95, яка, ймовірно, є комплексним оглядом автомобіля та його найважливіших частин. Власник зазначив у дописі, що він “…подивився хлопцям в дилерському сервісному центрі в очі, вилаявся й згодом поїхав до іншого сервісу…”.