Дилер получает 3000 долларов премии за каждый проданный EV Mercedes

Новый стимул в виде премиальных за сбыт электромобилей, пишет carsdirect.com, призван вернуть падающие в последнее время объемы продаж,. Только на рынке США популярность электромобилей этого роскошного бренда классов EQE, EQB и EQS к сентябрю упали двузначными цифрами.

Ожидается, что производитель таким образом изменит ситуацию к лучшему, поскольку новый стимул для дилеров, подтолкнет продавцов к более активным продажам. По данным онлайн-исследовательской компании CarsDirect, Mercedes уже платит дилерам до 3000 долларов США за каждый проданный ими электромобиль.

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До 2 января 2025 года компания Mercedes проводит продвижение своего Q4 2024 EQ Sales Challenge. Программа позволяет дилерам гарантированно зарабатывать 2000 долларов почти на каждой проданной модели электромобиля 2024 года, придерживаясь месячных целей.

Если продано больше, то дилеры уже могут заработать дополнительные 1000 долларов США за каждую продажу, то есть 3000 долларов США за каждый реализованный EV. Метод поощрения начинает давать результаты.

И хотя премиальные за хорошие результаты продаж рассчитаны на продавцов, покупатели также могут почувствовать определенную экономию. Mercedes предлагает 7500 долларов США в качестве бонуса за аренду электромобиля наличными и бонус до 5000 долларов США за лояльность.

На некоторых моделях, например высокопроизводительный AMG EQS, лизинговый бонус в размере 7500 долларов США и бонус в размере 15 000 долларов США предлагают экономию до 22 500 долларов США.

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Включая поощрения, стоимость аренды внедорожника Mercedes EQB 250+ 2024 года выпуска составляет всего 419 долларов США в месяц. Стоимость модели EQB стартует от 53 050 долларов.

Ожидается, что вскоре появятся более доступные модели. Mercedes дразнит поклонников своим будущим недорогим CLA EV перед его официальным дебютом.

На днях генеральный директор Ола Келлениус взял новый электромобиль в первую поездку на заводе в Иммендингене, показав новые детали дизайна, такие как трехточечные фары.

Уже заявлено, что новая модель, поставки которой запланированы в 2026 году, станет первой в новом семействе моделей Mercedes. CLA EV открывает "новую главу в сегменте начального уровня в Mercedes-Ben z", – заявили в компании.

Фото: Mercedes-Benz