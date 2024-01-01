Дилер отримує 3000 доларів премії за кожен проданий EV Mercedes

Новий стимул у вигляді преміальних за збут електромобілів, пише carsdirect.com, покликаний повернути обсяги продаж, що останнім часом падають. Тільки на ринку США популярність електромобілів цього розкішного бренду класів EQE, EQB і EQS до вересня впали двозначними цифрами.

Очікується, що виробник таким чином змінить ситуацію на краще, оскільки новий стимул для дилерів, підштовхне продавців до більш активних продажів. За даними онлайн-дослідницької компанії CarsDirect, Mercedes уже платить дилерам до 3000 доларів США за кожен проданий ними електромобіль.

Читайте також Відновлений Mercedes-Benz 560 SEC продають за чверть мільйона доларів

До 2 січня 2025 року компанія Mercedes проводить просування свого Q4 2024 EQ Sales Challenge. Програма дозволяє дилерам гарантовано заробляти 2000 доларів майже на кожній проданій моделі електромобіля 2024 року, дотримуючись місячних цілей.

Якщо продано більше, то дилери вже можуть заробити додаткові 1000 доларів США за кожен продаж, тобто 3000 доларів США за кожен реалізований EV. Метод заохочення починає давати результати.

І хоча преміальні за гарні результати продажу розраховані на продавців, покупці також можуть відчути певну економію. Mercedes пропонує 7500 доларів США в якості бонусу за оренду електромобіля готівкою та бонус до 5000 доларів США за лояльність.

На деяких моделях, як-от високопродуктивний AMG EQS, лізинговий бонус у розмірі 7500 доларів США та бонус у розмірі 15 000 доларів США пропонують економію до 22 500 доларів США.

Читайте також Mercedes-Benz GL-Class можна взяти за 4,5 тисячі доларів

Включно із заохоченнями, вартість оренди позашляховика Mercedes EQB 250+ 2024 року випуску становить лише 419 доларів США на місяць. Вартість моделі EQB стартує від 53 050 доларів.

Очікується, що невдовзі з’являться доступніші моделі. Mercedes дражнить шанувальників своїм майбутнім недорогим CLA EV перед його офіційним дебютом.

Днями генеральний директор Ола Келленіус взяв новий електромобіль у першу поїздку на заводі в Іммендінгені, показавши нові деталі дизайну, як-от триточкові фари.

Вже заявлено, що нова модель, поставки якої заплановано в 2026 році, стане першою в новому сімействі моделей Mercedes. CLA EV відкриває "нову главу в сегменті початкового рівня в Mercedes-Ben z", – заявили в компанії.

Фото: Mercedes-Benz