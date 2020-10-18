Параметров, по которым определяют пригодность дисков к автомобилю, не так уж и много. Но знание их не значит, что вожделенные "титаны" непременно подойдут вам. Обсудим нюансы подбора дисков, опираясь на опыт журналистов Авто24.

Случаи с подбором дисков на авто мы бы хотели разбить на две группы. Во-первых, это покупка колес более или менее в пределах штатных размеров, а во-вторых, это может быть желание сделать с помощью дисков революционный тюнинг. Соответственно, и сложность задачи будет разной. Хотя в обоих случаях с покупкой новых дисков можно попасть впросак. Поэтому надо начать с основных параметров.

Основные параметры колесных дисков обычно обозначены на самом диске. Также их можно узнать у дилера вашей марки

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Крепление на ступицу. Здесь фактически есть два параметра, и с них надо начинать, ведь при несоблюдении их колесо просто не удастся прикрепить к машине. Во-первых, так называемая разболтовка (по-народному), или PCD (по-инженерному), или диаметр расположения отверстий крепления (по-русски). Этот параметр выражается в миллиметрах и также отображает количество отверстий – то есть болтов или шпилек: 5х120, 4х98, 4х114,3 и тому подобное. Сюда же надо отнести параметр DIA. Это диаметр центрального отверстия в диске, именно им колесо "садится" на ступицу, и если DIA диска меньше DIA ступицы авто, установить на него это колесо не получится. А если центральное отверстие на диске больше того, что имеет машина, колесо будет просто труднее устанавливать, и для облегчения процесса можно будет купить специальную пластиковую вставку.

Качество – еще один параметр подбора дисков. К сожалению, в погоне за стилем безответственные производители порой жертвуют прочностью

Посадочный диаметр под шину. С этого начинается тюнинг. Около 99% покупателей новых дисков почему-то пытаются установить больший диаметр. Одни думают, что чем больше диск и тоньше (с более низким профилем) шина – а иначе чаще всего и не получится – тем привлекательнее будет экстерьер авто. Вторые убеждены, что им нужна лучшая управляемость, которую дают больший "дюйм" и низкий профиль. Комментировать эти предрассудки – не наше дело, отметим лишь, что при сохранении внешнего диаметра колес и их ширины диаметр дисков можно увеличивать сколько угодно. Имейте только в виду, что чем меньше толщина (на техническом языке – профиль) шины, тем меньше в ней воздуха и тем хуже она амортизирует неровности путей. Прорубить боковину покрышки на яме проще, если шина низкого профиля. На всякий случай отметим, что диск меньшего, чем штатный, диаметра может не "натянуться" на тормозной диск или барабан, но для Украины это нетипичный случай.

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Вылет диска. По-научному этот параметр называют ЕТ, в англоязычных книгах – Offset. На деле это зазор между осью симметрии диска и плоскостью, которой он прилегает к ступице. ET может быть как с плюсом, так и с минусом, измеряется в миллиметрах и на диске обозначается так: ET30, ET45 и тому подобное. Чем меньше вылет – тем шире расставлены колеса машины, и наоборот. Но отступление от штатного параметра (обычно более чем на 5 мм) приводит к целому букету нежелательных последствий: касание колесом деталей подвески и кузова, нарушение усилий на руле и ускоренный износ подшипников ступиц. На пригодность дисков с нестандартным ЕТ в отношении конкретной модели влияет также ширина колеса, то есть, например, за счет уменьшения ширины можно добиться установки на машину дисков с меньшим вылетом – ​​​​​​​то есть более расставленных. Ширина диска привязана к ширине шины, разницы между ними должно быть не более 30%, иначе езда становится опасной.

Ширина диска должна соответствовать ширине шины. Вариант на фото чисто выставочный, езда на таких колесах когда-нибудь закончится ДТП

Как подбирать диски

Варианты размерности дисков, официально разрешенные автопроизводителем, указаны в заводском мануале вашего авто. Больше вариантов можно найти на специализированных сайтах, торгующих шинами и дисками, там даже есть онлайн-калькуляторы. Здесь могут быть указаны не только “официальные” размеры, но и те диски, которые реально можно поставить на машину.

Если вам хочется установить какой-то совершенно экстремальный размер, направляйтесь на форумы фанатов тюнинга или в виртуальные клубы поклонников той или иной модели авто. Там встречаются подробные описания процесса установки дисков нестандартной геометрии на вполне гражданские машины – ​​​​​​​с объяснениями по распиливанию колесных арок, замене рычагов подвески, лифтованию амортизаторов и тому подобное.

Самые смелые эксперименты с размерами дисков часто нуждаются также во вмешательстве в подвеску и даже – ​​​​​​​в конструкцию кузова

Но позволим себе отметить, что смелые эксперименты с ходовой частью – ​​​​​​​вещь опасная и может закончиться большими неприятностями. Поэтому не забывайте о чувстве меры и понятии технической культуры.

Рекомендация Авто24

Покупка новых дисков – ​​​​​​​хороший повод задуматься о собственной "колесной политике". Подумайте, все ли устраивает вас в старых колесах – ​​​​​​​комфорт движения, чувствительность руля, устойчивость к ударам на ямах, цена шин в конце концов. Возможно, покупку новых дисков можно будет совместить с изменением посадочного диаметра и профиля шин, которые улучшат поведение машины в ту или иную сторону?

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