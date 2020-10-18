Параметрів, за якими визначають придатність дисків до автомобіля, не так вже і багато. Але знання їх не означає, що омріяні "титани" неодмінно підійдуть вам. Обговоримо нюанси підбору дисків, спираючись на досвід журналістів Авто24.

Випадки з підбором дисків на авто ми б хотіли розбити на дві групи. По-перше, це купівля коліс більш-менш у межах штатних розмірів, а по-друге, це може бути бажання зробити за допомогою дисків революційний тюнінг. Відповідно, і складність завдання буде різною. Хоча в обох випадках із купівлею нових дисків можна потрапити у халепу. Тому треба почати із основних параметрів.

Основні параметри колісних дисків зазвичай позначені на самому диску. Також їх можна дізнатися у дилера вашої марки

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Кріплення на маточину. Тут фактично є два параметри, і з них треба починати, адже за недотримання них колесо просто не вдасться прикріпити до машини. По-перше, так звана розболтовка (по-народному), або PCD (по-інженерному), або діаметр розташування отворів кріплення (українською). Цей параметр виражається в міліметрах і також відображує кількість отворів – тобто болтів чи шпильок: 5х120, 4х98, 4х114,3 тощо. Сюди ж треба віднести параметр DIA. Це діаметр центрального отвору в диску, саме ним колесо “сідає” на маточину, і якщо DIA диску менше DIA маточини авто, встановити на нього це колесо не вийде. А якщо центральний отвір на дискові більше того, що має машина, колесо буде просто важче встановлювати, і для полегшення процесу можна буде купити спеціальну пластикову вставку.

Якість – ще один параметр підбору дисків. На жаль, у гонитві за стилем безвідповідальні виробники часом жертвують міцністю

Посадочний діаметр під шину. З цього починається тюнінг. Близько 99% покупців нових дисків чомусь намагаються встановити більший діаметр. Одні думають, що більший диск і тонша (з більш низьким профілем) шина – а інакше найчастіше і не вийде – неодмінно покращать екстер’єр авто. Другі переконані, що їм потрібна краща керованість, яку дають більший “дюйм” та низький профіль. Коментувати ці забобони – не наша справа, зазначимо лише, що при збереженні зовнішнього діаметру коліс і їхньої ширини діаметр дисків можна збільшувати скільки завгодно. Майте тільки на увазі, що чим менше товщина (на технічній мові – профіль) шини, тим менше у ній повітря і тим гірше вона амортизує нерівності шляхів. Прорубати боковину покришки на ямі простіше, якщо шина низького профілю. Про всяк випадок зазначимо, що диск меншого, ніж штатний діаметру може не “натягнутися” на гальмівний диск чи барабан, але для України це нетиповий випадок.

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Виліт диска. По-науковому цей параметр називають ЕТ, в англомовних книжках – Offset. На ділі це зазор між віссю симетрії диска і площиною, якою він прилягає до маточини. ET може бути як з плюсом, так і з мінусом, вимірюється в міліметрах і на диску позначається так: ET30, ET45 тощо. Що менше виліт – тим ширше розставлені колеса машини, і навпаки. Але відступлення від штатного параметру (зазвичай більш ніж на 5 мм) призводить до цілого букету небажаних наслідків: торкання колесом деталей підвіски та кузова, порушення зусиль на кермі і прискорений знос підшипників маточин. На придатність диску з нестандартним ЕТ до конкретної моделі впливає також ширина колеса, тобто, наприклад, за рахунок зменшення ширини можна добитись встановлення на машину дисків з меншим вилітом – тобто більш розставлених. Ширина диску прив’язана до ширини шини, різниці між ними має бути не більше 30 %, інакше їзда стає небезпечною.

Ширина диска має відповідати ширині шини. Варіант на фото суто виставковий, їзда на таких колесах колись закінчиться ДТП

Як підбирати диски

Варіанти розмірності дисків, офіційно дозволені автовиробником, вказано в заводському мануалі вашого авто. Більше варіантів можна знайти на спеціалізованих сайтах, де торгують шинами і дисками, там навіть є онлайн-калькулятори. Тут можуть бути вказані не тільки "офіційні" розміри, але і ті диски, які реально можна поставити на машину.

Якщо вже вам кортить встановити якісь геть екстремальний розмір, прямуйте на форуми фанатів тюнінгу або у віртуальні клуби прихильників тієї чи іншої моделі авто. Там зустрічаються детальні описи процесу встановлення дисків дивовижної геометрії на цілком цивільні машини – з поясненнями щодо підпилювання колісних арок, заміни важелів підвіски, ліфтування амортизаторів тощо.

Найсміливіші експерименти з розмірами дисків часто потребують також втручання у підвіску і навіть – у конструкцію кузова

Але дозволимо собі зазначити, що сміливі експерименти з ходовою частиною – річ небезпечна і може закінчитися великими неприємностями. Тому не забувайте про почуття міри і поняття технічної культури.

Рекомендація Авто24

Покупка нових дисків – гарний привід замислитися про власну “колісну політику”. Подумайте, чи все вас влаштовує у ваших старих колесах – комфорт руху, чутливість керма, стійкість до ударів на ямах, ціна шин врешті-решт. Можливо, купівлю нових дисків варто буде поєднати із зміною посадкового діаметру та профілю шин, яке поліпшать поведінку машини в той чи інший бік?

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