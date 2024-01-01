Disney готовит новый парк аттракционов в стиле "Тачек"

Как пишет Motor1, комплекс новых аттракционов получил название “Национальный парк Пистон-Пик” и заменит “Реки Америки” и “Остров Тома Сойера”. Его название позаимствовано из одноименной локации из мультфильма “Самолетики: спасательный отряд”.

Читайте также: Hyundai выпустила электрокар по мотивам мультиков Disney

Зона, посвящена мультфильму “Тачки”, будет покрыта густыми сосновыми лесами и заснеженными горными вершинами, а также включать реку, которая протекает через всю землю. Это будет самое большое расширение в истории парка аттракционов.

Для создания инсталляции создатели Disney Imagineers черпали вдохновение из национальных парков Америки, а горный хребет “Пистон-Пик” был вдохновлен Скалистыми горами Колорадо. В этом искусственном национальном парке также будут домик для посетителей, штаб-квартира рейнджеров и пешеходные тропы вместе с двумя достопримечательностями, посвященными парку автомобилей.

Также интересно: Украинский "Бэтмобиль" на базе Mercedes-Benz продали за 270 000 долларов

Главной аттракцией локации будет высокоскоростная трасса в стиле ралли, которая будет имитировать “гонки по каменистой местности, подъемы на горные вершины и объезд гейзеров”, – сообщает компания.

Второй, еще не анонсированный аттракцион будет ориентирован на маленьких детей и семьи. Когда откроется новая территория пока неизвестно. Учитывая такое масштабное расширение, не стоит ожидать чего-то до 2027 или 2028 года.