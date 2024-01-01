Disney готує новий парк атракціонів у стилі “Тачок”

Як пише Motor1, комплекс нових атракціонів отримав назву “Національний парк Пістон-Пік” й замінить “Річки Америки” й “Острів Тома Сойєра”. Його назва запозичена з одноіменної локації з мультфільму “Літачки: рятувальний загін”.

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Зона, присвячена мультфільму “Тачки”, буде вкрита густими сосновими лісами та засніженими гірськими вершинами, а також включатиме річку, яка протікає через усю землю. Це буде найбільше розширення в історії парку атракціонів.

Для створення інсталяції творці Disney Imagineers черпали натхнення з національних парків Америки, а гірський хребет “Пістон-Пік” був натхненний Скелястими горами Колорадо. У цьому штучному національному парку також будуть будиночок для відвідувачів, штаб-квартира рейнджерів та пішохідні стежки разом із двома визначними пам'ятками, присвяченими парку автомобілів.

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Головною атракцією локації буде високошвидкісна траса в стилі ралі, яка імітуватиме “гонки по кам’янистій місцевості, підйоми на гірські вершини та об’їзд гейзерів”, – повідомляє компанія.

Другий, ще не анонсований атракціон буде орієнтований на маленьких дітей та сім’ї. Коли відкриється нова територія наразі невідомо. Враховуючи таке масштабне розширення, не варто очікувати чогось до 2027 чи 2028 року.