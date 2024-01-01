Український “Бетмобіль” на базі Mercedes-Benz продали в ОАЕ за 270 000 доларів

На виготовлення автомобіля компанії витратили 251 250 євро без урахування вартості автомобіля-донора. Цей кастомний Бетмобіль має власний унікальний дизайн, що гарантує йому особливу привабливість серед інших автомобілів на тему Бетмена.

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Кузов, виготовлений з легких композитних матеріалів, виглядає настільки ж ефектно, як і слід було очікувати, завдяки фейковим кулеметам, відкидним дверям, повітрозабірникам та підніжкам, а також масивним 22,5-дюймовим колесам з позашляховими шинами.

Скільки часу автори проєкту витратили на його будівництво, не повідомляється. В інтер’єрі є деякі елементи від оригінального Mercedes-Benz CL55 AMG, проте кермо та дисплей інформаційно-розважальної системи було замінено.

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Під капотом – 5,4-літровий двигуном V8 з наддувом з модернізованою вихлопною системою від Kleeman, що видає потужність близько 500 кінських сил. Крім того, автомобіль має допуск до доріг загального користування, щоправда, це стосується лише Об'єднаних Арабських Еміратів, де автомобіль був проданий за 270 000 доларів.