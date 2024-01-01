Дизайнер показал, каким бы был современный Volvo 240: фото

Как передает Carscoops, независимый дизайнер Джордан Рубинштейн-Таулер решил освежить будущую линейку моделей Volvo с помощью своего вымышленного концепта Volvo 240 2026 года. Эта переосмысленная версия культового автомобиля служит данью прошлому квадратному стилю дизайна бренда, одновременно сочетая передовые технологии и современные тенденции автоиндустрии.

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Оригинальный Volvo серии 200, выпускавшийся с 1974 по 1993 год, заслужил авторитет прочного и практичного автомобиля. Но в видении дизайнера эта прочная модель переосмысливается для современной эпохи, когда стиль должен также сосуществовать с передовой аэродинамической эффективностью.

Виртуальный художник предоставил машине варианты кузова седан и универсал, сохранив габариты оригинального авто. Кроме этого, воображаемый Volvo отличается квадратными светодиодными фарами с оригинальной графикой, по воздухозаборникам бампера и аккуратно встроенными “жабрами” с обеих сторон. К тому же автомобиль является электромобилем, о чем свидетельствует сплошная решетка радиатора и отсутствие выхлопных труб.

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В отличие от вертикального дисплея в современных моделях Volvo, виртуальный 240 использует более обычную и гораздо более тонкую, горизонтально расположенную цифровую панель приборов, что совмещена с дисплеем информационно-развлекательной системы. Кроме этого, автомобиль имеет физические элементами управления и руль с четырьмя спицами.

Среднеразмерный автомобиль, теоретически, мог бы ездить на платформе Geely SPA2, которая является основой внедорожника Volvo EX90, с мощным аккумулятором емкостью 111 кВт-ч и двумя электродвигателями мощностью до 510 лошадиных сил 517 “лошадей”. Потенциал такой трансмиссии добавляет ощущение правдоподобности этому спекулятивному проекту.