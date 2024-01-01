Автомобили с какими коробками передач чаще продают в Украине

Многие водители, когда речь идет о выборе варианта коробки передач для автомобиля, до сих пор придерживаются мнения, что “механика” надежная, а “автомат” – нет. Кроме того, на “мешалке” ощущения от управления машиной “настоящие”, а не то что с этими АКП.

Интересно, дошли ли эти мнения до наших дней, и "механика" остается в лидерах на нашем рынке? Чтобы прийти к праивльному выводу, аналитики Института исследований авторынка проанализировали предложения, присутствующие на основных электронных досках объявлений Украины.

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Доли различных типов КПП в зависимости от возраста легковушки, украинский вторичный авторынок. Диаграмма ИДА

Если автомобиль долго стоял, аккумулятор мог разрядиться. Но это не значит, что его обязательно нужно заменить. С помощью зарядного устройства Bosch можно восстановить работоспособность автомобильного и многих других АКБ. Например, тех, которые используются не по назначению, для освещения своих домов во время блэкаутов. Рекламная информация



В принципе, комментировать очевидное – лишняя работа. Тот рыженький цвет, которого становится все больше и больше с приближением к 2024 году, однозначно показывает на то, что на рынке преобладают автоматические коробки передач. То есть, чем новее машина, тем больше вероятность что она будет оснащена "автоматом".

Несколько слов о серых секторах, обозначенных как "другие", и почему их становится больше со снижением возраста авто. Сюда частично попали варианты с альтернативными или комбинированными трансмиссиями (преимущественно авто с гибридными силовыми установками) и электромобили, в которых коробки передач как таковой преимущественно нет.

Кстати названы авто с наиболее проблемными "автоматами"

Поэтому в конце получаем ответ на вопрос, является ли стереотипом мнение о "непригодности" автоматических трансмиссий и бессмертия "механики".

Ранее, в ранние 90-е, когда первые, как тогда их называли "иномарки", прибывали в Украину, действительно иметь дело с АКП было рискованно - не было запчастей и специалистов, которые могли бы обслуживать такие агрегаты. Далее мнение о "автоматах" несколько испортили ранние версии "роботов", которые прославились крайне малым ресурсом и высокой ценой ремонта. Однако эти "болезни" со временем были ликвидированы, и чем новее автомобиль, тем меньше риск, что АКП будет проблемным узлом, требующим значительных затрат на ремонт. А с ростом популярности электромобилей коробка передач и вообще отойдет в историю вместе с двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, если говорить не только об аспектах ремонта и обслуживания, "автоматы" значительно лучше для безопасности - водитель не должен управлять третьей педалью (сцеплением) и принимать решения по выбору нужной передачи, зато все внимание он или она может сконцентрировать на дорожной обстановке, а не дёргание рычага. В конце концов, стоит еще раз взглянуть на диаграмму, как и без лишних слов все становится понятно.

Напомним, что люди все еще лучше справляются с вождением, чем роботы.