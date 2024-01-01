Авто з якими коробками передач частіше продають в Україні

Чимало водіїв, коли йдеться про вибір варіанту коробки передач для автомобіля, досі дотримуються думки, що “механіка” надійна, а “автомат” – ні. Окрім того, на “мішалці” відчуття від керування машиною “справжні”, а не те що з цими АКП.

Цікаво, чи ця думка дійшли й до наших днів, і «механіка» залишається у лідерах на нашому ринку? Щоб дійти висновку, аналітики Інституту досліджень авторинку проаналізували пропозиції, присутні на основних електронних дошках оголошень України.

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Частки різних типів КПП залежно від віку легковика, український вторинний авторинок. Діаграма ІДА

Якщо авто довго стояло, акумулятор міг розрядитись. Але це не означає, що його обов'язково потрібно замінити. За допомогою зарядного пристрою Bosch можна відновити працездатність автомобільного та багатьох інших АКБ. Наприклад тих, які використовуються не за призначенням, для освітлення своїх осель під час блекаутів. Рекламна інформація



В принципі, коментувати очевидне — зайва робота. Отой руденький колір, якого стає все більше й більше з наближенням до 2024 року, однозначно показує на те, що на ринку переважають автоматичні коробки передач. Тобто, чим новіша машина, тим більша ймовірність, що вона буде оснащена «автоматом».

Кілька слів щодо сірих секторів, позначених як «інші», і чому їх стає більше зі зниженням віку авто. Сюди частково потрапили варіанти з альтернативними або комбінованими трансмісіями (переважно авто з гібридними силовими установками) та електромобілі, у яких коробки передач як такої переважно немає.

До речі названі авто з найбільш проблемними "автоматами"

Тож врешті отримуємо відповідь на питання, чи є стереотипом думка щодо «непридатності» автоматичних трансмісій та невмирущості «механіки».

Раніше, у ранні 90-ті, коли перші, як тоді їх називали «іномарки», прибували до України, справді мати справу з АКП було ризиковано — не було запчастин та спеціалістів, котрі могли б обслуговувати такі агрегати. Далі думку щодо «автоматів» дещо зіпсували ранні версії «роботів», які прославилися вкрай малим ресурсом і високою ціною ремонту. Проте ці «хвороби» з часом були ліквідовані, й чим новіший автомобіль, тим менший ризик, що АКП буде проблемним вузлом, який потребує значних витрат на ремонт. А зі зростанням популярності електромобілів коробка передач й взагалі відійде в історію разом з двигунами внутрішнього згорання.

Крім того, якщо говорити не лише про аспекти ремонту й обслуговування, «автомати» значно кращі для безпеки — водій не повинен керувати третьою педаллю (зчепленням) та приймати рішення щодо вибору потрібної передачі, натомість всю увагу він або вона може сконцентрувати на дорожній обстановці, а не смиканні важеля. Зрештою, варто ще раз поглянути на діаграму, як і без зайвих слів все стає зрозуміло.

Нагадаємо, що люди все ще краще справляються з водінням, ніж роботи.