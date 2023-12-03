Зимова експлуатація для автоматичних коробок передач – складний період. Аби зберегти коробку передач у цю пору року, варто дотримуватись кількох рекомендацій.

В різноманітних автомобілях існує багато типів автоматичних трансмісій: варіатори, роботи, коробки з двома зчепленнями. Але найпоширенішими досі лишаються класичні гідромеханічні автомати, які вважаються найнадійнішими. Саме про них і піде мова.

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Прогрівання

У сильний мороз бажано прогрівати не лише двигун, але й коробку передач. Якщо ви звикли прогрівати машину на місці, включіть режим «драйв» і тримайте автомобіль на гальмах хоча б пів хвилини. Це дасть змогу швидше прогріти коробку.

У сильний мороз бажано прогрівати двигун та АКПП

Якщо ж ви прогріваєте автомобіль на ходу, то уникайте динамічних прискорень, поки двигун та коробка холодні. Перший кілометр бажано проїхати у спокійному режимі на невисокій швидкості.

Динамічні прискорення на холодній коробці приводять до зменшення її ресурсу. Особливо велике навантаження на ущільнювачі – ті, хто не прогріває коробку у сильний мороз, частіше стикаються з витіком мастила через сальники та прокладки.

Щоб бути взимку на ходу, обов'язково перевірте акумулятор авто на СТО чи за допомогою вольтметра, аби не хвилюватися, що він замерзне. А в бак заливайте Арктичний дизель Mustang від WOG. Він витримує до –40оС. Рекламна інформація

Буксирування

Автомобілі з автоматичною трансмісією дуже чутливі до буксирування. Зазвичай в мануалі вказана максимальна вага причепу, тож її не варто перевищувати. Також не бажано буксирувати інші автомобілі, якщо їх вага досить велика. Взимку це особливо актуально.

Для автомобілів з АКП існує рід обмежень щодо буксирування. Вони вказані у сервісній книзі й краще їх не порушувати

У випадку, коли довелось буксирувати автомобіль з АКП варто пам'ятати про ряд обмежень. В інструкції вказують, що автомобіль з “автоматом” на можна буксирувати зі швидкістю понад 50 км/год (є навіть обмеження у 30 км/год для деяких моделей). Також іноді виробник вказує максимальну відстань, на яку можна тягнути машину з АКП.

Буксування у снігу

Снігові пастки, з яких не просто вибратись, згубно впливають на класичні АКП. Якщо застрягли в снігу на автомобілі з автоматом, не варто довго буксувати. Намагання довгий час самостійно вибратись зі снігової пастки призводить до перегріву оливи у коробці. У результаті можуть бути пошкоджені фрикціони та інші деталі АКП. Краще спробувати відкопати автомобіль, або знайти того, хто допоможе витягти машину буксиром.

Довго буксувати у снігу – дуже погана ідея для автомобіля з автоматичною коробкою передач

Також для класичних автоматів шкідливі ударні навантаження, коли автомобіль буксує на льоду і після цього розкручені колеса «хапаються» за асфальт. Таких ситуацій бажано уникати і рухатись по слизькому покриттю без пробуксовок.

Механічні пошкодження

Наявність металевого захисту двигуна та коробки передач – непоганий захист в українських умовах. Корпус автоматичної коробки передач виконаний з крихкого алюмінію. Його легко пошкодити навіть незначним ударом.

Додатковий металевий захист дозволяє вберегти АКП від механічних пошкоджень

Паркуючись у засніженому місці пам’ятайте, що під глибоким снігом може бути великий камінь, бетонна напівсфера або інша перешкода. Також не бажано пропускати великі брили льоду між колесами при русі на дорогах. Лід може пошкодити корпус АКП або інші деталі авто.

Зимовий режим

Більшість класичних автоматів мають спеціальний зимовий режим. Саме його варто використовувати, коли дорога слизька. Втім, завжди їздити на ньому взимку не обов’язково.

Використовувати зимовий режим є сенс, коли під колесами сніг або лід

При активованому зимовому режимі АКП використовує ощадливий алгоритм роботи, який дозволяє уникнути або зменшити пробуксовування коліс. Це актуально лише на слизьких поверхнях.

Регулярне ТО

Зазвичай завод виробник вказує інтервали технічного обслуговування для автоматичної трансмісії. Але трапляються випадки, коли вказано, що обслуговувати АКПП зовсім непотрібно. У такому разі краще все ж міняти масло хоча б раз у 100-150 тисяч кілометрів.

Для обслуговування переважної більшості класичних автоматів доводиться знімати піддон

Також існує поняття повної та часткової заміни. У першому випадку міняється все мастило, а у другому – лише більша його частина. Автовиробники частіше рекомендують часткову заміну, але повна, звісно, краща для самої АКП.

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Також при заміні мастила бажано міняти фільтр АКП, але не у всіх коробках передач це можливо. Якщо для заміни фільтра потрібно «колоти» корпус коробки, а не лише зняти піддон, краще обійтись без заміни фільтра.

Висновки

Робота автоматичної коробки передач у зимових умовах вимагає певних обережностей для забезпечення найкращої продуктивності та тривалості експлуатації. Якщо їх не дотримуватись, можна зазнати фінансових втрат, пов’язаних з ремонтом АКП. Це дуже недешева процедура, тож краще її уникати.