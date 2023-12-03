Зимняя эксплуатация для автоматических коробок передач - сложный период. Чтобы сохранить коробку передач в это время года стоит придерживаться нескольких рекомендаций.

Сейчас существует много типов автоматических трансмиссий: вариаторы, роботы, коробки с двумя сцеплениями. Но самыми распространенными до сих пор остаются классические гидромеханические автоматы, которые считаются самыми надежными. Именно о них и пойдет речь.

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Прогрев

В сильный мороз желательно прогревать не только двигатель, но и коробку передач. Если вы привыкли прогреваться стоя на месте, включите режим "драйв" и держите автомобиль на тормозах хотя бы полминуты. Это позволит быстрее прогреть коробку.

В сильный мороз желательно прогревать двигатель и АКПП

Если же вы прогреваете автомобиль на ходу, то избегайте динамических ускорений, пока двигатель и коробка холодные. Первый километр желательно проехать в спокойном режиме на невысокой скорости.

Динамические ускорения на холодной коробке приводят к уменьшению ее ресурса. Особенно большая нагрузка на уплотнители – те, кто не прогревает коробку в сильный мороз, чаще сталкиваются с утечками масла через сальники и прокладки.

Чтобы быть зимой на ходу, обязательно проверьте аккумулятор авто на СТО или с помощью вольтрметра, чтобы не беспокоиться, что он замерзнет. А в бак заливайте арктический дизель Mustang от WOG. Он выдерживает до –40оС. Рекламна інформація

Буксировка

Автомобили с автоматической трансмиссией очень чувствительны к буксировке. Обычно в мануале указан максимальный вес прицепа, его не стоит превышать. Также не желательно буксировать другие автомобили, если их вес достаточно большой. Зимой это особенно актуально.

Для автомобилей с АКПП существует ряд ограничений по буксировке. Они указаны в сервисной книге и лучше их не нарушать

В случае если пришлось буксировать автомобиль с АКП, стоит помнить о ряде ограничений. Как правило, в инструкции указывают, что автомобиль с АКП на можно буксировать со скоростью более 50 км/ч (есть даже ограничения в 30 км/ч для некоторых моделей). Также иногда производитель указывает максимальное расстояние, на которое можно тянуть машину с АКП.

Буксование в снегу

Снежные ловушки, из которых не просто выбраться, пагубно влияют на классические АКП. Если застряли в снегу на автомобиле с автоматом, не стоит долго буксовать. Если достаточно долго пытаться самостоятельно выбраться из снежной ловушки, масло в коробке перегревается. В результате могут быть повреждены фрикционы и другие детали АКП. Лучше попробовать откопать автомобиль, или найти того, кто поможет вытащить машину буксиром.

Долго буксовать в снегу – очень плохая идея для автомобиля с автоматической коробкой передач

Также для классических автоматов вредны ударные нагрузки, когда автомобиль буксует на льду, и после этого раскрученные колеса "хватаются" за асфальт. Таких ситуаций желательно избегать и двигаться по скользкому покрытию без пробуксовок.

Механические повреждения

Наличие металлической защиты двигателя и коробки передач желательно в украинских условиях. Корпус автоматической коробки передач выполнен из хрупкого алюминия. Его легко повредить даже незначительным ударом.

Дополнительная металлическая защита позволяет уберечь АКПП от механических повреждений

Паркуясь в заснеженном месте, помните, что под глубоким снегом может быть большой камень, бетонная полусфера или другое препятствие. Также не желательно пропускать большие глыбы льда между колесами при движении по дорогам. Лед может повредить корпус АКП или другие детали авто.

Зимний режим

Большинство классических автоматов имеют специальный зимний режим. Именно его следует использовать, когда дорога скользкая. Впрочем, всегда ездить на нем зимой не обязательно.

Использовать зимний режим есть смысл когда под колесами снег или лед

При активированном зимнем режиме АКП использует особый алгоритм работы, который позволяет избежать или уменьшить пробуксовку колес. Это актуально только на снегу и льду.

Регулярное ТО

Обычно завод-производитель указывает интервалы технического обслуживания для автоматической трансмиссии. Но бывают случаи, когда указано, что обслуживать АКП совсем не нужно. В таком случае лучше все же менять масло хотя бы раз в 100-150 тысяч километров.

Для обслуживания подавляющего большинства классических автоматов приходится снимать поддон

Также существует понятие полной и частичной замены масла. В первом случае меняется все масло, а во втором – лишь большая его часть. Автопроизводители чаще рекомендуют частичную замену, но полная, конечно, лучше для самой АКП.

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Также при замене масла желательно менять фильтр АКПП, но не во всех коробках передач это возможно. Если для замены фильтра нужно "колоть" корпус коробки, а не только снять поддон, лучше обойтись и без замены фильтра.

Выводы

Работа автоматической коробки передач в зимних условиях требует определенных предосторожностей для обеспечения наилучшей производительности и продолжительности эксплуатации. Если их не соблюдать, можно понести финансовые потери, связанных с ремонтом АКП. Это очень недешевая процедура и лучше ее избегать.