Дизайнер показав, яким би був сучасний Volvo 240: фото

Як передає Carscoops, незалежний дизайнер Джордан Рубінштейн-Таулер вирішив освіжити майбутню лінійку моделей Volvo за допомогою свого вигаданого концепту Volvo 240 2026 року. Ця переосмислена версія культового автомобіля служить даниною минулому квадратному стилю дизайну бренду, одночасно поєднуючи передові технології й сучасні тенденції автоіндустрії.

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Оригінальний Volvo серії 200, що випускався з 1974 по 1993 рік, заслужив авторитет міцного й практичного автомобіля. Але в баченні дизайнера ця міцна модель переосмислюється для сучасної епохи, коли стиль має також співіснувати з передовою аеродинамічною ефективністю.

Віртуальний художник надав автівці варіанти кузова седан та універсал, зберігши габарити оригінального авто. Окрім цього, уявний Volvo відрізняється квадратними світлодіодними фарами з оригінальною графікою, по повітрозабірникам бампера та акуратно вбудованими “зябрами” по обидва боки. До того ж автівка є електромобілем, про що свідчить суцільна решітка радіатора та відсутність вихлопних труб.

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На відміну від вертикального дисплея в сучасних моделях Volvo, віртуальний 240 використовує більш звичайну та набагато тоншу, горизонтально розташовану цифрову панель приладів, що поєднана з дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Окрім цього, автівка має фізичні елементами керування й кермо з чотирма спицями.

Середньорозмірний автомобіль, теоретично, міг би їздити на платформі Geely SPA2, яка є основою позашляховика Volvo EX90, з потужним акумулятором ємністю 111 кВт-год й двома електродвигунами потужністю до 510 кінських сил 517 “коней”. Потенціал такої трансмісії додає відчуття правдоподібності цьому спекулятивному проєкту.