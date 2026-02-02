Дизайнер показал рестайлинговую BMW M5: рендер вызвал немало дискуссий

Вместо полного переосмысления дизайна, как в концептах нового поколения, BMW, похоже, готовит эволюционное обновление, по крайней мере для обычной “пятерки”. А вот с M5, особенно в кузове Touring, ситуация выглядит интереснее, отмечает Auto24.

Два сценария для M5 - эволюция или Neue Klasse

Дизайнерские рендеры @kelsonisk показывают сразу несколько возможных путей развития. В одном из них BMW M5 Touring получает умеренно обновленную переднюю часть с новыми узкими фарами, более простыми светодиодными ДХО и несколько уменьшенными черными “ноздрями” решетки радиатора.

Такое решение выглядит сдержаннее нынешнего варианта и, вероятно, вызовет меньше споров среди фанатов. В то же время оно не настолько смелое, чтобы казаться настоящим прорывом. Другой сценарий - это полноценное заимствование стилистики Neue Klasse.

В этом случае M5 получает световую панель на всю ширину передка, интегрированные фары и новую интерпретацию фирменной решетки радиатора. Дизайн отсылает к классическим BMW вроде E30 и E24, но в современном, цифровом исполнении. Есть и компромиссный вариант, использующий фары в стиле Neue Klasse в сочетании с компактной решеткой радиатора, которая ближе к нынешней айдентике BMW.

Мелочи, которые меняют восприятие

На рендерах также заметны изменения в переднем бампере, другой форме боковых воздухозаборников и переработанных крышках капота. Это не революция, но именно такие детали обычно и формируют характер фейслифтинга. Задняя часть и силуэт, вероятно, останутся почти без изменений.

Что будет в салоне - большой вопрос

Интерьер пока остается загадкой. Теоретически BMW может адаптировать новую панорамную систему iDrive, которая дебютировала на iX3 Neue Klasse, но учитывая сдержанный внешний рестайлинг это выглядит маловероятно. Скорее всего, салон получит точечные обновления мультимедийной системы и программного обеспечения без полной перестройки архитектуры передней панели.

Вернет ли M5 “потерянные” лошадиные силы?

Под капотом также без окончательной ясности. Актуальный BMW M5 использует плагин-гибридную установку на базе 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом. Из-за экологических норм Euro 7 в Европе мощность бензинового двигателя S68 была уменьшена примерно на 40 л.с. - с 577 до 537 л.с.

Впрочем, BMW компенсировала это электродвигателем, сохранив общую мощность системы на уровне около 717 л.с. Вполне вероятно, что с фейслифтингом компания попытается оптимизировать силовую установку и, возможно, вернуть часть “потерянных” сил V8, или даже повысить суммарную отдачу.

Когда ждать премьеру

Ожидается, что обновленную BMW 5-й серии представят уже в этом году, а на рынок она выйдет как модель 2027 года. Вслед за ней появятся M5 и M5 Touring, вероятно, уже в 2028 модельном году. Фейслифт может и избежать дизайнерской драмы, но дискуссий среди фанатов BMW он точно не обойдет.