Дизайнер превратил новый Renault Clio в привлекательный Mitsubishi Colt

После выхода Renault Clio шестого поколения, дизайнер Theottle решил создать новую версию Colt с фирменными чертами стиля японского автопроизводителя. Его версия получила фары, решетку и черты от кроссовера Eclipse Cross, что придали компактному хэтчбеку более агрессивного и более динамичного вида.

Также интересно: Новый Renault Clio кардинально изменил дизайн: фото

В результате Colt выглядит как уникальная модель семейства Mitsubishi, а не переименованный автомобиль Renault. Mitsubishi продолжает активно пользоваться альянсом с Renault, продавая на европейских рынках копии моделей французской компании:

Colt - на базе Renault Clio,

ASX - на базе Captur,

Eclipse Cross - производная от Scenic E-Tech,

Grandis - Simbyoz.

Следующее поколение Colt дебютирует, по слухам, ориентировочно в 2027 году - уже как полностью электрический хэтчбек на основе Renault R5 E-Tech или Nissan Micra. Текущая версия хэтчбека доступна в вариантах мягкого гибрида 1.2 TCe на 113 л.с. и полноценного гибрида E-Tech мощностью 158 лошадиных сил.

Также интересно: Пикап для военных заклеили камуфляжем в стиле осеннего леса: фото

Рендеры Теофилуса Чина доказывают, что даже небольшие изменения в дизайне могут вернуть Mitsubishi Colt его “японскую душу”. Если будущая модель получит подобные черты - она сможет привлекать покупателей не только ценой, но и внешностью.