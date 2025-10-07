Дизайнер перетворив новий Renault Clio на привабливий Mitsubishi Colt

Після виходу Renault Clio шостого покоління, дизайнер Theottle вирішив створити нову версію Colt з фірмовими рисами стилю японського автовиробника. Його версія отримала фари, решітку та риси від кросовера Eclipse Cross, що надали компактному хетчбеку агресивнішого та більш динамічного вигляду.

В результаті Colt виглядає як унікальна модель сімейства Mitsubishi, а не перейменований автомобіль Renault. Mitsubishi продовжує активно користуватись альянсом із Renault, продаючи на європейських ринках копії моделей французької компанії:

Colt — на базі Renault Clio,

ASX — на базі Captur,

Eclipse Cross — похідна від Scenic E-Tech,

Grandis — Simbyoz.

Наступне покоління Colt дебютує, за чутками, орієнтовно у 2027 році — уже як повністю електричний хетчбек на основі Renault R5 E-Tech або Nissan Micra. Поточна версія хетчбека доступна у варіантах м’якого гібрида 1.2 TCe на 113 к.с. та повноцінного гібрида E-Tech потужністю 158 кінських сил.

Рендери Теофілуса Чіна доводять, що навіть невеликі зміни у дизайні можуть повернути Mitsubishi Colt його “японську душу”. Якщо майбутня модель отримає подібні риси — вона зможе приваблювати покупців не лише ціною, а й зовнішністю.