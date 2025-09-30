Пікап для військових заклеїли камуфляжем в стилі осіннього лісу: фото

До автопарку 3-го батальйону територіальної оборони однієї з військових частин БФ "Твій крок" доправив повнопривідний пікап Mitsubishi L200. Цю машину описувати немає потреби, бо постійно згадуються в розповідях Авто24 про донати військовим.

Читайте також Легендарний Mitsubishi L200 українці переробили в пересувну реммайстерню

Автомобіль отримав камуфляжну ліврею, що маскує машину в осінньому лісі.

Як йдеться у повідомленні благодійного фонду, на додаток до Mitsubishi L200 в пакет шефської допомоги включено кілька зарядних станцій. Це має забезпечити як мобільність батальйону, так і автономну підзарядку для дронів та засобів зв’язку в польових умовах.

Таких Mitsubishi L200, як і пікапів інших брендів, в умовах фронту багато не буває. Фото: Твій Крок

Кілька днів тому департамент логістики ГУР від “Твій крок” отримав для своїх фронтових підрозділів п'ять мобільних майстерень Locker на базі HMMWV. Машини укомплектовані під потреби авторемонтних бригад для роботи в польових умовах, у т.ч. й з електроінструментом від власної генераторної станції.