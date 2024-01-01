Легендарний Mitsubishi L200 українці переробили в пересувну реммайстерню

Закуплена благодійниками БФ "Твій крок" ремонтна машина вартістю понад 1,3 млн грн за своєю комплектацією практично відповідає стаціонарним автомайстерням, різниця лише в розмірах.

В основі ходової маємо добре знайомий у військах та нашим читачам пікап Mitsubishi L200 з кунгом та продуману ергономікою робочого поста – все під рукою.

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Тут є зарядні пристрої для пуску колісної й гусеничної техніки, набір пневматичного й електричного інструменту, що живляться від компресорної станції та генератора.

Фото: Твій крок

Окрім цього, автомайстерню можна частково живити від електричної мережі через потужний силовий фідер та від сонячної панелі, що входить в стандартну комплектацію.

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Для зварювальних робіт є невеличкий агрегат, а для роботи в темряві - штативи та ліхтарі. Окрім того, в різних кейсах підібрано комплекти усіляких ключів та викруток, кілька видів домкратів тощо. Усе це розміщено в шафах та нішах невеличкого кунга позаду кабіни.

З тягового обладнання тут є лебідка з 5-тонним зусиллям та кран-балка, що здатна підіймати вантажі до 500 кілограмів. Це особливо зручно, коли доводиться прямо в польових умовах виймати з практично розбитої машини вцілілий двигун, коробку передач чи навіть придатний міст.

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Цю машину БФ "Твій крок" придбав за заявкою згаданого підрозділу Нацгвардії України у виробника без посередників за зібрані кошти.

На минулому тижні вже оголошено збір коштів на таку ж мобільну майстерню Locker для 3-го прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгена Пікуса.