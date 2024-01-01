Легендарный Mitsubishi L200 украинцы переделали в передвижную реммайстерскуюрню

Закупленная благотворителями БФ "Твой шаг" ремонтная машина стоимостью более 1,3 млн грн по своей комплектации практически соответствует стационарным автомастерским, разница только в размерах.

В основе ходовой хорошо знакомый в войсках и нашим читателям пикап Mitsubishi L200 с кунгом и хорошо продуманной эргономикой рабочего поста – все под рукой.

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Здесь есть зарядные устройства для пуска колесной и гусеничной техники, набор пневматического и электрического инструмента, питающиеся от компрессорной станции и генератора.

Фото: Твой шаг

Кроме этого, автомастерскую можно частично питать от электрической сети через мощный силовой фидер и от солнечной панели, входящей в стандартную комплектацию.

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Для сварочных работ есть небольшой агрегат, а для работы в темноте – штативы и фонари. Кроме того, в различных кейсах подобраны комплекты всевозможных ключей и отверток, несколько видов домкратов и тому подобное. Все это размещено в шкафах и нишах небольшого кунга позади кабины.

С тягового оборудования здесь есть лебедка с 5-тонным усилием и кран-балка, способная поднимать грузы до 500 килограммов. Это особенно удобно, когда приходится прямо в полевых условиях вынимать из практически разбитой машины уцелевший двигатель, коробку передач или даже пригодный мост.

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Эту машину БФ "Твой шаг" приобрел по заявке упомянутого подразделения Нацгвардии Украины у производителя без посредников за собранные средства.

На прошлой неделе также объявлен сбор средств на такую же мобильную мастерскую Locker для 3-го пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса.