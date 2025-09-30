Пикап для военных заклеили камуфляжем в стиле осеннего леса: фото

В автопарк 3-го батальона территориальной обороны одной из воинских частей БФ "Твой шаг" доставил полноприводный пикап Mitsubishi L200. Эту машину описывать нет необходимости, потому что постоянно упоминаются в рассказах Авто24 о донатах военным.

Автомобиль получил камуфляжную ливрею, которая маскирует машину в осеннем лесу.

Как говорится в сообщении благотворительного фонда, в дополнение к Mitsubishi L200 в пакет шефской помощи включено несколько зарядных станций. Это должно обеспечить как мобильность батальона, так и автономную подзарядку для дронов и средств связи в полевых условиях.

Таких Mitsubishi L200, как и пикапов других брендов, в условиях фронта много не бывает. Фото: Твой Крок

Несколько дней назад департамент логистики ГУР от “Твой шаг” получил для своих фронтовых подразделений пять мобильных мастерских Locker на базе HMMWV. Машины укомплектованы под нужды авторемонтных бригад для работы в полевых условиях, в т.ч. и с электроинструментом от собственной генераторной станции.