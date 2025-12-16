Дизайнер значительно улучшил купе Toyota Century: фото

Дизайнер @kelsonik создал серию цифровых рендеров, в которых концепт получил заниженную посадку и более классические пропорции. Уменьшенный дорожный просвет сразу меняет восприятие автомобиля: Century Coupe начинает выглядеть как настоящее люксовое гран-туризмо, а не эксперимент на грани купе и кроссовера.

Важную роль сыграли и мелкие, на первый взгляд, детали. Черные накладки на колесных арках исчезли, уступив элементам в цвет кузова, а массивные темные диски заменили на сдержанные многоспицевые колеса серебристого оттенка. Изменилось и общее настроение автомобиля.

Ярко-оранжевый цвет, в котором Toyota демонстрировала концепт, уступил классическому серебристому, что лучше соответствует статусу Century как ультрароскошного бренда. В таком виде купе уже не выглядит странным экспериментом, а скорее альтернативой Rolls-Royce Wraith или Bentley Continental GT с японским подходом к роскоши.

Несмотря на эффектный вид, вопрос серийного производства остается открытым. Toyota подтвердила, что Century станет отдельным люксовым брендом, но не дала четкого ответа относительно будущего именно купе. Дополнительные вопросы вызывает и компоновка салона концепта: в нем есть место для водителя, но нет переднего пассажирского сиденья - сзади расположено только одно роскошное кресло со стороны пассажира.

Если Century Coupe все же дойдет до конвейера, Toyota, вероятно, пойдет одним из двух путей: или сохранит экстравагантную двухместную конфигурацию для максимально эксклюзивного продукта, или превратит модель в классическое четырехместное купе, ближе по духу к европейским гран-турнерам. В любом случае обновленное видение показывает: без внедорожных элементов Century Coupe имеет все шансы выглядеть по-настоящему роскошно.