Дизайнер значно покращив купе Toyota Century: фото

Дизайнер @kelsonik створив серію цифрових рендерів, у яких концепт отримав занижену посадку та більш класичні пропорції. Зменшений дорожній просвіт одразу змінює сприйняття автомобіля: Century Coupe починає виглядати як справжнє люксове гран-туризмо, а не експеримент на межі купе й кросовера.

Важливу роль відіграли й дрібні, на перший погляд, деталі. Чорні накладки на колісних арках зникли, поступившись елементам у колір кузова, а масивні темні диски замінили на стримані багатоспицеві колеса сріблястого відтінку. Змінився й загальний настрій автомобіля.

Яскраво-помаранчевий колір, у якому Toyota демонструвала концепт, поступився класичному сріблястому, що краще відповідає статусу Century як ультрарозкішного бренду. У такому вигляді купе вже не виглядає дивним експериментом, а радше альтернативою Rolls-Royce Wraith або Bentley Continental GT з японським підходом до розкоші.

Попри ефектний вигляд, питання серійного виробництва залишається відкритим. Toyota підтвердила, що Century стане окремим люксовим брендом, але не дала чіткої відповіді щодо майбутнього саме купе. Додаткові запитання викликає й компонування салону концепту: у ньому є місце для водія, але немає переднього пасажирського сидіння — позаду розташоване лише одне розкішне крісло з боку пасажира.

Якщо Century Coupe все ж дійде до конвеєра, Toyota, ймовірно, піде одним із двох шляхів: або збереже екстравагантну двомісну конфігурацію для максимально ексклюзивного продукту, або перетворить модель на класичне чотиримісне купе, ближче за духом до європейських гран-турерів. У будь-якому разі оновлене бачення показує: без позашляхових елементів Century Coupe має всі шанси виглядати по-справжньому розкішно.