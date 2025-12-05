Toyota представила два нові спорткари GR GT та GR GT3: фото, характеристики

GR GT — це новий флагманський спортивний автомобіль Toyota, створений як справжній гоночний болід, але сертифікований для доріг загального користування. Водночас GR GT3 — це повноцінний гоночний автомобіль, побудований на тій самій платформі, але адаптований під вимоги FIA GT3 і під клієнтів, які виходять на трек заради перемог.

В основі обох моделей лежить єдина концепція: максимально низький центр ваги, мінімальна вага з високою жорсткістю та розробка форми під аеродинаміку. Toyota навіть змінила власний традиційний процес стилізації: дизайнери та аеродинамісти працювали однією командою від самого початку, формуючи авто навколо “ідеальної аеродинамічної моделі”.

Під керівництвом Акіо Тойоди та команди майстрів

Проєкт очолив особисто голова Toyota Акіо Тойода разом із професійними пілотами Хіроакі Ішіурою, Тацуєю Катаокою, Наою Гамо, а також Дайсуке Тойодою. Інженери, тест-пілоти та конструктори працювали як єдина команда — від концепції до перших виїздів на полігон.

GR GT та GR GT3 позиціонуються як спадкоємці легендарних Toyota 2000GT та Lexus LFA. Багато інженерів LFA передали свої знання молодому поколінню — у компанії це називають принципом Shikinen Sengu: збереження й оновлення традиції в автомобілебудуванні.

Перший повністю алюмінієвий кузов Toyota та новий V8

Обидві моделі стали полігоном для нових технологій, включно з першим у історії Toyota повністю алюмінієвим каркасом кузова. Це дозволило різко знизити вагу, підвищити жорсткість і розмістити ключові компоненти там, де вони найменше шкодять керованості.

Під капотом — новий 4,0-літровий V8 Twin-Turbo з сухим картером і компактною архітектурою, розрахованою на мінімальну висоту. У GR GT він працює разом із гібридною системою та новою 8-ступінчастою автоматичною коробкою з мокрим зчепленням. Цільові показники — щонайменше 650 к.с. та понад 850 Нм.

Коробка передач розташована ззаду, як у справжніх спорткарів, і з’єднана з двигуном через карбоновий вал. Паливний бак, батарея і трансмісія розташовані так, щоб розподіл мас був у пропорції 45:55 на користь задньої осі.

GR GT3 отримав той самий двигун, але повністю адаптований до вимог гоночних серій — з акцентом на витривалість, стабільність і керованість у руках як професійних гонщиків, так і джентльмен-драйверів.

Аеродинаміка — у центрі всього

Toyota вперше формувала автомобіль не від стилю, а від аеродинаміки. Для GR GT розробили “аеродинамічну модель” — ідеальну форму для максимальної швидкості понад 320 км/год. Лише після цього дизайнери підлаштовували вигляд під виробничі вимоги.

Інтер’єр також створювали без компромісів: оптимальна посадка, максимальна видимість, інтуїтивне розташування елементів, а також професійна ергономіка для їзди на межі можливостей. Обидві моделі проходять випробування на Fuji Speedway, Нюрбургрінгу та полігонах Toyota.

На ранніх етапах активно використовували симулятори, що дозволило зекономити час і пришвидшити відбір правильних рішень. Випробування GR GT також включали дороги загального користування — адже машина має бути не лише швидкою, а й слухняною в реальних умовах.

Вихід на ринок — приблизно у 2027 році

Toyota вже заявила, що GR GT і GR GT3 перебувають у розробці, а тому деталі можуть змінюватися. Серійний запуск планують приблизно на 2027 рік. Важливо те, що GR GT3 стане основою нового покоління клієнтських гоночних автомобілів Toyota.