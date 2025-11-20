Новий Toyota RAV4 Hybrid 2026 став дешевшим за старий

Toyota оновила RAV4 на 2026 рік — і зробила те, чого від неї точно не чекали. Новий RAV4 Hybrid стартує з $33 350, що на $950 дешевше за попередника. І це з урахуванням доставки. Першим про це повідомило Motor1.

Ціни вниз: як Toyota цього досягла

Фокус у тому, що тепер базова версія має передній привід, тоді як AWD більше не «в комплекті». Але навіть так — у сегменті, де ціни постійно зростають, така стратегія виглядає сміливою.

Лінійка комплектацій: знайоме, але з поліруванням

Toyota не ламала структуру, а акуратно її відшліфувала. До $40 тисяч залишаються одразу три модифікації — рідкість у 2026 році.

Базові та найпопулярніші версії:

LE Hybrid — $33 350 (FWD) або $34 750 (AWD)

SE — $36 150 / $37 550

XLE Premium — $37 550 / $38 950

Версії з акцентом на стиль і комфорт:

Woodland — $41 350 (тільки AWD)

XSE — $42 750

Limited — $44 750

Plug-in гібриди, включно з GR Sport, поки залишаються «за кадром» — їхні ціни оголосять трохи пізніше.

Техніка: все гібридне та доволі економне

Усі версії оснащені 2.5-літровим гібридом на 226 к.с.

Офіційна витрата — до 5,7 л/100 км. Для тих, хто хоче більше електротяги, Toyota готує плагін-гібриди, але їхні деталі стануть відомі вже у 2026 році.

Чому це важливо

Toyota фактично каже: RAV4 може стати сучаснішим, але не обов’язково дорожчим. На тлі постійного зростання цін на кросовери це сильний хід, який дозволяє моделі й далі утримувати позиції одного з найпопулярніших SUV у світі.