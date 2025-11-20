Новый Toyota RAV4 Hybrid 2026 года стал дешевле старого

Toyota обновила RAV4 на 2026 год - и сделала то, чего от нее точно не ждали. Новый RAV4 Hybrid стартует с $33 350, что на $950 дешевле предшественника. И это с учетом доставки. Первым об этом сообщило Motor1.

Цены вниз: как Toyota этого достигла

Фокус в том, что теперь базовая версия имеет передний привод, тогда как AWD больше не "в комплекте". Но даже так - в сегменте, где цены постоянно растут, такая стратегия выглядит смелой.

Линейка комплектаций: знакомое, но с полировкой

Toyota не ломала структуру, а аккуратно ее отшлифовала. До $40 тысяч остаются сразу три модификации - редкость в 2026 году.

Базовые и самые популярные версии:

LE Hybrid - $33 350 (FWD) или $34 750 (AWD)

SE - $36 150 / $37 550

XLE Premium - $37 550 / $38 950

Версии с акцентом на стиль и комфорт:

Woodland - $41 350 (только AWD)

XSE - $42 750

Limited - $44 750

Plug-in гибриды, включая GR Sport, пока остаются "за кадром" - их цены объявят чуть позже.

Техника: все гибридное и довольно экономное

Все версии оснащены 2.5-литровым гибридом на 226 л.с.

Официальный расход - до 5,7 л/100 км. Для тех, кто хочет больше электротяги, Toyota готовит плагин-гибриды, но их детали станут известны уже в 2026 году.

Почему это важно

Toyota фактически говорит: RAV4 может стать современнее, но не обязательно дороже. На фоне постоянного роста цен на кроссоверы это сильный ход, который позволяет модели и дальше удерживать позиции одного из самых популярных SUV в мире.