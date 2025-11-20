Новый Toyota RAV4 Hybrid 2026 года стал дешевле старого

ФОТО: Тойота|
Toyota RAV4 Hybrid 2026 г.
Toyota обновила RAV4 на 2026 год - и сделала то, чего от нее точно не ждали. Новый RAV4 Hybrid стартует с $33 350, что на $950 дешевле предшественника. И это с учетом доставки. Первым об этом сообщило Motor1.
Цены вниз: как Toyota этого достигла
Фокус в том, что теперь базовая версия имеет передний привод, тогда как AWD больше не "в комплекте". Но даже так - в сегменте, где цены постоянно растут, такая стратегия выглядит смелой.
Линейка комплектаций: знакомое, но с полировкой
Toyota не ломала структуру, а аккуратно ее отшлифовала. До $40 тысяч остаются сразу три модификации - редкость в 2026 году.
Базовые и самые популярные версии:
- LE Hybrid - $33 350 (FWD) или $34 750 (AWD)
- SE - $36 150 / $37 550
- XLE Premium - $37 550 / $38 950
Версии с акцентом на стиль и комфорт:
- Woodland - $41 350 (только AWD)
- XSE - $42 750
- Limited - $44 750
Plug-in гибриды, включая GR Sport, пока остаются "за кадром" - их цены объявят чуть позже.
Техника: все гибридное и довольно экономное
Все версии оснащены 2.5-литровым гибридом на 226 л.с.
Официальный расход - до 5,7 л/100 км. Для тех, кто хочет больше электротяги, Toyota готовит плагин-гибриды, но их детали станут известны уже в 2026 году.
Почему это важно
Toyota фактически говорит: RAV4 может стать современнее, но не обязательно дороже. На фоне постоянного роста цен на кроссоверы это сильный ход, который позволяет модели и дальше удерживать позиции одного из самых популярных SUV в мире.