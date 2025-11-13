Toyota начала производство нового гибрида Aygo X в Европе

Производство налажено на предприятии Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) в Колине, где для уменьшения экологического следа внедрены новые материалы, оптимизированные процессы и логистику. Завод уже готовится к выпуску будущих электромобилей (BEV), продолжая реализацию многопутевой стратегии Toyota к углеродной нейтральности.

Кстати Toyota представила новый Hilux, в том числе электрический

Европейский старт: гибрид для города

Отныне Toyota предлагает электрифицированные версии во всех основных сегментах европейского рынка. Aygo X Hybrid стал самой доступной моделью бренда с гибридной технологией - и одновременно автомобилем с самым низким уровнем CO₂ среди всех не подключенных к сети машин.

20 лет истории самой маленькой Toyota

Первый Aygo сошел с конвейера в 2005 году, а версия Aygo X с кроссоверными чертами появилась в 2021-м. С тех пор было выпущено более 365 тысяч таких авто.

Завод в Колине имеет штат около 3 200 работников, более 65% комплектующих поставляются локально. С момента своего основания в составе Toyota в 2022 году он выпустил уже более 2,3 млн автомобилей, среди которых - Aygo, Aygo X и Yaris.

“Доступный гибрид” как стратегический шаг

Президент завода TMMCZ Роберт Кимл отметил:

"Мы рады начать производство Aygo X Hybrid и одновременно готовимся к выпуску электромобилей. Это важный этап на пути к углеродной нейтральности Toyota".

Вице-президент Toyota Motor Europe по качеству Питер Раде добавил:

"Aygo X впервые приносит нашу гибридную технологию в компактный сегмент. Это - сочетание эффективности, динамики и безопасности без компромиссов с качеством".

Также интересно выбираем авто для родителей

К 2040 - полная углеродная нейтральность

Toyota планирует достичь углеродной нейтральности в Европе к 2040 году, а на всех производственных площадках - уже к 2030-му. Завод в Колине вносит свой вклад через повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии и инновационные технологические решения.