Toyota розпочала виробництво нового гібрида Aygo X у Європі

Виробництво налагоджене на підприємстві Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) у Коліні, де для зменшення екологічного сліду впроваджено нові матеріали, оптимізовані процеси та логістику. Завод уже готується до випуску майбутніх електромобілів (BEV), продовжуючи реалізацію багатошляхової стратегії Toyota до вуглецевої нейтральності.

Європейський старт: гібрид для міста

Відтепер Toyota пропонує електрифіковані версії у всіх основних сегментах європейського ринку. Aygo X Hybrid став найдоступнішою моделлю бренду з гібридною технологією — і водночас автомобілем із найнижчим рівнем CO₂ серед усіх не підключених до мережі машин.

20 років історії найменшої Toyota

Перший Aygo зійшов з конвеєра у 2005 році, а версія Aygo X з кросоверними рисами з’явилася у 2021-му. Відтоді було випущено понад 365 тисяч таких авто.

Завод у Коліні має штат близько 3 200 працівників, понад 65% комплектуючих постачаються локально. Від моменту свого заснування у складі Toyota в 2022 році він випустив вже понад 2,3 млн автомобілів, серед яких — Aygo, Aygo X та Yaris.

“Доступний гібрид” як стратегічний крок

Президент заводу TMMCZ Роберт Кімл зазначив:

«Ми раді розпочати виробництво Aygo X Hybrid і водночас готуємось до випуску електромобілів. Це важливий етап на шляху до вуглецевої нейтральності Toyota».

Віце-президент Toyota Motor Europe з якості Пітер Раде додав:

«Aygo X вперше приносить нашу гібридну технологію в найкомпактніший сегмент. Це — поєднання ефективності, динаміки й безпеки без компромісів із якістю».

До 2040 — повна вуглецева нейтральність

Toyota планує досягти вуглецевої нейтральності в Європі до 2040 року, а на всіх виробничих майданчиках — уже до 2030-го. Завод у Коліні робить свій внесок через підвищення енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії та інноваційні технологічні рішення.