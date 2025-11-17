Nissan Rogue Plug-In Hybrid оказался перелицованным Mitsubishi Outlander с эмблемой Nissan

Первые детали новинки появились в материале Car and Driver, и именно на него мы ссылаемся в этом тексте.

Rogue PHEV: тот же Outlander, но с другим лицом

В Nissan даже не скрывают родословную новой модификации Rogue. Автомобиль практически полностью повторяет Mitsubishi Outlander PHEV - и внешне, и технически. Отличия минимальны: другая решетка радиатора, переработанная передняя панель и черные декоративные элементы, которые пытаются замаскировать происхождение модели.

По габаритам, пропорциям и большинству линий - это тот же Outlander. Даже задняя часть выглядит почти копией, разве что с черной перемычкой между фонарями и логотипом Nissan.

Новинка выйдет в двух комплектациях - SL и Platinum.

Силовая установка: полный дубликат Mitsubishi

Nissan не переделывал гибридную систему - в Rogue PHEV стоит тот же силовой модуль, что и в Outlander: 2.4-литровый бензиновый двигатель, два электромотора и батарея на 16,8 кВт-ч общей мощностью 248 л.с. и 332 Н-м.

Привод - полный, и в Nissan говорят, что машина будет заметно динамичнее бензиновой версии Rogue. Для понимания: Outlander PHEV разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунд - на полторы секунды быстрее обычного Rogue.

Запас хода на электротяге - 61 км), общий запас с двумя моторами и полным баком и батареей – 675 км.

DC-быстрой зарядки, к сожалению, нет - только AC, и полный цикл длится примерно 7,5 часов. Режимы работы системы тоже знакомы: EV, Save и Charge, как и два уровня рекуперации и функция почти "одной педали".

Интерьер: немного старее, чем хотелось бы

В салоне - тот же Outlander, только с логотипами Nissan. И здесь есть нюанс: Rogue PHEV использует интерьер версии 2025 года, а не обновленной 2026-й. То есть: имеет 9-дюймовый экран (не 12,3"), аудиосистему Bose на 9 динамиков (а не Yamaha на 12), цифровую панель приборов и проекцию в версии Platinum.

Салон семиместный. За третьим рядом - 12,8 л грузового пространства, со сложенным - 30,8 л. Есть и практичные мелочи: две розетки 120 В / 1500 Вт, беспроводная зарядка, электрический багажник.

Стандартно Rogue PHEV получает:

автоматическое торможение с обнаружением пешеходов

контроль полос

мониторинг "слепых зон"

камеры 360°

систему ProPilot Assist 1.1

Интересно, что бензиновые версии Rogue имеют более новый ProPilot 2.0 с условным автоуправлением без рук - но гибрид такой опции не получил.

Когда в продаже и сколько будет стоить

Продажи в США начнутся в начале 2026 года. Цену Nissan пока не называет, но поскольку стартовой будет комплектация SL, аналитики ожидают примерно $49 000. Это где-то на уровне Outlander PHEV SEL.

Что это означает для рынка?

Nissan фактически предлагает альтернативу Outlander PHEV с минимальными изменениями - ставку делают не на уникальность, а на узнаваемость модели Rogue, которая в США продается гораздо лучше Outlander. И для покупателя, который давно хотел Rogue с гибридом, это может сработать.