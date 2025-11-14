Новый гибридный седан Nissan поразил ценой

Nissan N6 сохранил стилевые черты электрического N7, но имеет собственные кузовные панели и пропорции. Его длина составляет 4831 мм, колесная база - 2815 мм, а багажник вмещает 570 литров. По своим размерам это полноценный D-класс, но по цене - это, фактически, бюджетник. Под капотом N6 получил гибридную установку с подзарядкой от сети мощностью 208 л.с. и 320 Нм крутящего момента, что обеспечивает разгон до сотни всего за 6,8 секунды.

Большая LFP-батарея на 21,1 кВт-ч позволяет преодолеть до 180 км хода на электротяге по циклу CLTC, что является впечатляющим показателем для седана такого класса. Даже базовая комплектация Pro имеет очень привлекательное оснащение. В салоне установлена цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма и большой центральный дисплей мультимедиа на 14,6 дюйма. Автомобиль также имеет электрический люк, атмосферную подсветку интерьера и стильные легкосплавные колеса на 17 дюймов.

Работу всех систем обеспечивает современный процессор Qualcomm 8155, который используется во многих премиальных моделях. В топовой версии Max+ функциональность становится еще шире. Центральный дисплей увеличивается до 15,6 дюйма, а водительское сиденье получает технологию Nissan AI Zero-Pressure Cloud Carpet - систему из 49 датчиков давления, которая анализирует посадку и автоматически подстраивает форму кресла.

К тому же оно поддерживает электрическую регулировку в 14 направлениях, имеет функции вентиляции, подогрева, массажа, а также выдвижную поддержку для ног. Кроме того, автомобиль оснащен системой борьбы с укачиванием, распознаванием лица водителя и работает на более мощном чипе Qualcomm 8775, который обеспечивает более плавную работу ассистентов и мультимедиа. Стандартная цена N6 в Китае стартует со 109 900 юаней ($15 451), но на этапе предпродажи Nissan снизил ее до 106 900 ($15 000).

Как отмечает Carscoops, фактически, это на 2400 долларов дешевле, чем стоит малолитражный Nissan Versa в США - и одновременно N6 является в разы более технологичным и просторным автомобилем. Топовая версия Max+ в полной комплектации оценивается в 121 900 юаней (17 100 долларов), что все равно дешевле стартовой версии той же Versa. Хотя китайские конкуренты тоже не спят. Например, цена Geely Galaxy A7 начинается от 81 800 юаней (11 500 долларов), а BYD Qin L - от 96 800 юаней ($13 600), однако, Nissan делает ставку не на самую низкую цену, а на сочетание технологий, премиального комфорта и экономичности.

Во время дебюта N6 компания подтвердила: до конца 2027 года к двум седанам добавятся еще четыре новых кроссовера - электрические, гибридные и модели с удлиненным запасом хода. И все это - в рамках стратегии агрессивного расширения на крупнейшем автомобильном рынке мира.