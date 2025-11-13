Новый Nissan Navara — это больше, чем просто Mitsubishi L200 под прикрытием

Несмотря на родство с L200 (Triton), Nissan уверяет, что Navara получила полностью индивидуальную подвеску, переработанную переднюю часть и специфические настройки для местных условий. В разработке компании помогала австралийская инженерная фирма Premcar — создатель внедорожных версий Navara Warrior и Patrol Warrior, отмечает Carscoops.

Созданный для суровых условий

По словам Тима Дэвиса, старшего менеджера Nissan Australia, испытания новой Navara были “жестокими” — пикап тестировали с полной нагрузкой, буксировкой прицепов и в экстремальных условиях австралийской пустыни.

“Мы не можем просто взять транспортное средство с другого рынка. Его нужно адаптировать - ведь условия здесь абсолютно уникальны”, — отметил Дэвис.

Уникальный дизайн и характер

Хотя центральная часть кузова напоминает Mitsubishi Triton, передок полностью новый: разделенные LED-фары, массивная решетка радиатора и измененные задние фонари добавляют пикапу самобытности.

Конкуренция и рынки сбыта

Новый Navara появится в Австралии и Новой Зеландии в первой половине 2026 года. На разных рынках пикап получит разные версии - электрифицированный Frontier Pro в Китае, обновленный Frontier в США и обновленную Navara для Латинской Америки. Среди конкурентов — Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 и Kia Tasman.